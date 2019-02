"Roma": Leo Dan quiere que Alfonso Cuarón diriga una película sobre su vida

El argentino Leo Dan, una verdadera leyenda de la canción latinoamericana con más de 70 álbumes grabados y millones de discos vendidos, quiere que la película de su vida la haga Alfonso Cuarón, quien ha vuelto a poner de moda uno de sus grandes éxitos, "Te he prometido", con la premiada película "Roma".



En una entrevista con EFE en su casa de Miami, Leo Dan, que se prepara para el concierto "La caravana del amor" en California, dice que es una "bendición divina" lo que ha ocurrido con "Te he prometido".



El cantante nacido hace 76 años en Villa Atamisqui, un pequeño pueblo de la provincia argentina de Santiago del Estero, está acostumbrado al éxito, pero últimamente parece tocado por la mano de Dios, a quien reconoce como el autor de todas las cosas y le agradece con infinitas oraciones, como devoto "cristiano" que es.



"Te he prometido", parte de la banda sonora de "Roma", ha sonado muchas de las veces que el director mexicano Cuarón ha subido a recoger los numerosos premios que le han llovido antes de los Oscar, en los que compite en diez categorías.





En una de esas ceremonias el actor estadounidense Harrison Ford al escuchar la canción preguntó quién cantaba y dijo que quería tener sus discos, los cuales ya le han hecho llegar, según le comunicó a Leo Dan la compañía Sony.



La canción, que en la película canta Yalitza Aparicio, quien encarna a la empleada doméstica que es el personaje central y está nominada al Oscar a Mejor Actriz, se colocó en el noveno puesto de los 40 éxitos latinos en EE.UU. en iTunes, enseguida de estrenarse "Roma".



Dan ya le ha dicho a Cuarón que si a alguien se le ocurriera hacer una película sobre su vida, le gustaría que fuera él. “Material hay de sobra”.



Su último disco "Celebrando a una leyenda. Leo Dan" (Sony), que contiene 15 grandes éxitos cantados a dúo con otros artistas latinoamericanos y una española, fue el disco más vendido en México en 2018



El cantante dice que aún sigue componiendo canciones. Ha cantado canciones de otros, pero no le ha ido "tan bien" como cuando canta las suyas, en las que el amor y la fe en Dios son omnipresentes.



Leo Dan será el padrino de una noche en la que los Tucanes de Tijuana pondrá a bailar a los asistentes al son de éxitos como "La Chona", "El Tucanazo", "El Águila Blanca" y "Mis Tres Animales", y la música del recuerdo de Los Yonic's y Jeanette inundará de nostalgia el recinto. EFE