Guionistas de 'Paddington en Perú' apuestan por la IA para trabajar en la película animada 'Critterz'

James Lamont y Jon Foster, guionistas de Paddington en Perú, se reunieron nuevamente para dar vida a Critterz, una película animada hecha con inteligencia artificial (IA). Se trata de una versión cinematográfica del cortometraje de 2023 del mismo nombre, cuya producción está a cargo de Vertigo Films, en asociación con los creativos de IA en Native Foreign.

Lamont y Foster, quienes también escribieron la serie animada Las aventuras de Paddington y la comedia Wasted, serán los responsables del guion, informa Variety.

"Estamos muy emocionados de poner la narrativa en el centro de este proyecto revolucionario. El equipo creativo de Critterz nos impresionó con su visión y su deseo de hacer una película familiar hermosa, cautivadora y divertida", afirmaron los guionistas.

La fusión de la IA con la animación tradicional

El cortometraje original Critterz, escrito y dirigido por Chad Nelson, creativo en OpenAI, fue pionero en combinar imágenes generadas por el sistema DALL·E con técnicas de animación tradicional. Su estreno en festivales de prestigio como Annecy, Tribeca y Cannes Lions le valió una nominación al Premio a la Innovación del PGA.

En 2024, Native Foreign lanzó Critterz: Remastered utilizando Sora de OpenAI. Ahora, con la película programada para iniciar su producción en abril, los productores buscan establecer un nuevo hito combinando creatividad humana con la más avanzada tecnología de IA.

"El Critterz original nos mostró cómo las herramientas de IA pueden ayudar a los cineastas a contar historias hermosas y entretenidas", señaló James Richardson de Vertigo Films. "Estamos emocionados de estar nuevamente a la vanguardia de otra revolución tecnológica".

Chad Nelson de OpenAI agregó al citado medio: "Siempre he buscado herramientas que me permitan dar vida a mi imaginación. DALL·E no reemplazó mi visión, la expandió, ayudándome a soñar en grande y avanzar más rápido".

Por su parte, Nik Kleverov de Native Foreign señaló: "Nos ha conmovido cómo el público acogió Critterz, y estamos ansiosos por revelar más de su mundo con el apoyo de nuestros socios".

