Carlos Carlín: el "humor como salvación" y la vez que "toneó" con Olivia Colman

El actor peruano recordó su experiencia en el rodaje de Paddington en Perú y reflexionó sobre cómo el humor ha sido clave para enfrentar momentos difíciles en su vida.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2024 ha sido un año clave para Carlos Carlín. El actor y comediante peruano presentó su libro Rudo y el unipersonal del mismo nombre, que está a punto de cerrar su temporada en el Teatro NOS. Además, tuvo una participación especial en Paddington en Perú, la tercera película de la exitosa franquicia.

► Los 4 Fantásticos: primeros pasos: Galactus llega a Nueva York en un tráiler cargado de nostalgia

"El humor ha sido una herramienta de vida, una tabla de salvación. Ahora, después del libro y este espectáculo, he entendido de dónde viene mi humor", comentó Carlín en una entrevista con Encendidos de RPP.

El actor recordó que su infancia estuvo marcada por gobiernos militares, una educación estricta y una época donde el afecto no era tan expresivo en los hogares. "El humor siempre me ayudó a no ver las cosas como algo terrible, a quitarles peso", reflexionó.

¿Cómo llegó Carlín a Paddington en Perú?

En junio de 2024, con el estreno del primer tráiler de Paddington en Perú, los peruanos se sorprendieron al ver a Carlos Carlín dándole la bienvenida al entrañable oso en su llegada al país. "Paddington fue un regalo de esos", comentó.

"Me llamaron para una prueba porque buscaban a un personaje conocido en Perú, alguien que la gente reconozca para darle la bienvenida [a Paddington]. Me fui a filmar a Londres por una semana... un nivel de producción, una cosa de locos", contó sobre su experiencia en la película.

El actor peruano Carlos Carlín, quien tiene una participación especial en Paddington en Perú, en la alfombra roja para la premier mundial de 'Paddington en Perú' en Londres.Fuente: AFP

La vez que Carlín "toneó" con Olivia Colman

Carlín también recordó su paso por la alfombra verde del filme, celebrada en Londres en noviembre, donde desfiló junto a grandes estrellas como Hugh Bonneville, recordado por su papel de Robert Crawley en Downton Abbey; Ben Whishaw, protagonista de El perfume; y Olivia Colman, ganadora del Oscar por La favorita.

"He toneado con Olivia Colman. Es una mujer encantadora", reveló entre risas. De hecho, en las historias que compartió en redes sociales tras la premiere, se le veía sonriente junto a Colman. En otra imagen, posaba al lado de Hugh Grant, actor de películas como El diario de Bridget Jones (2001) y Sentido y sensibilidad (1995).

La actriz ganadora del Oscar, Olivia Colman, posó junto a Carlos Carlín durante la premier mundial de 'Paddington en Perú' en Londres.Fuente: Composición: @carloscarlinof, AFP

Un llamado al Congreso

Más allá de su experiencia en la película, Carlín destacó el impacto que tendrá la cinta en la imagen del país: "Presenta a nuestro país de una forma espectacular". Además, aprovechó para hacer un llamado al Congreso sobre la importancia de atraer producciones internacionales.

"Si ustedes aprueban una ley que exonere de impuestos a las productoras extranjeras, teniendo el Perú escenarios naturales increíbles —costa, sierra, selva—, podría pasar lo mismo que ya pasa en Uruguay, Puerto Rico y Colombia, donde las producciones gigantes llegan y generan trabajo. No es tan difícil, es cuestión de pensar", indicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis