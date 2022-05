Harrison Ford y Helen Mirren protagonizarán la serie "1932". | Fuente: Composición

Helen Mirren y Harrison Ford serán los protagonistas de "1932", la nueva serie precuela de "Yellowstone" que prepara Paramount+. Además, la plataforma de streaming también informa de que el nuevo proyecto verá la luz en diciembre, aunque de momento no estará disponible en España.

Mientras la quinta temporada de "Yellowstone" comienza su rodaje, su creador, director, guionista y productor, Taylor Sheridan, ya tiene confirmadas a las dos grandes estrellas del reparto de su nueva precuela. Aunque todavía no han anunciado cuál será su rol en "1932", Ford y Mirren protagonizarán una serie que presentará a nuevas generaciones de la familia Dutton, liderada en "Yellowstone" por John Dutton (Kevin Costner), el patriarca de la sexta generación de la familia.

Aquella fue una época marcada por la Prohibición, la Gran Depresión y la expansión territorial hacia el oeste, algo a lo que se tendrán que sobreponer sus personajes. "1932" verá la luz en diciembre, aunque todavía no se conoce el día exacto, y será una continuación de "Y: 1883", precuela estrenada en 2021 y que narra precisamente la historia de los Dutton en su viaje hacia el oeste, donde fundarían el Rancho Yellowstone de la serie original.

En el pasado mes de abril se conoció que Harrison Ford protagonizaría su primera serie de televisión, "Shrinking", y este nuevo anuncio confirma que el actor se ha rendido finalmente a la pequeña pantalla a sus casi 80 años. Los últimos trabajos del interprete, antes de que arranquen los rodajes de "Shrinking" y "1932", fueron la quinta entrega de Indiana Jones, cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2023, y "La llamada de lo salvaje", cinta de aventuras estrenada en 2020.

Por su parte, Helen Mirren sí que ha tenido presencia en televisión, en series como "El principal sospechoso" o, más recientemente," Catalina la Grande". La actriz tiene otros proyectos que verán la luz próximamente, como "White Bird: A Wonder Story", "Shazam! Fury of the Gods", "Golda" o "Sniff".

Al igual que ocurre con "Y: 1883" y "Yellowstone", "1932" no estará de momento disponible en España, puesto que Paramount+ todavía no ha aterrizado en el mercado y no tiene fecha confirmada.

(Con información de Europa Press)

