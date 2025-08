Liam Neeson y Pamela Anderson recrean icónica escena de 'Titanic' con 'My Heart Will Go On' de fondo

El acercamiento de Neeson y Anderson encendió aún más las especulaciones sobre su vínculo amoroso fuera de la pantalla.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Neeson y Pamela Anderson, protagonistas de la nueva comedia ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun), siguen acaparando titulares por la cercanía fuera de ambos. Durante su gira promocional por Europa, la pareja sorprendió al recrear la icónica escena del bote de Titanic, aumentando los rumores de un posible romance.

El momento fue compartido por Paramount Pictures Germany en TikTok, donde se ve a Anderson, de 58 años, extendiendo los brazos como Rose mientras Neeson, de 73, la sostiene nerviosamente desde atrás, imitando a Jack al ritmo de My Heart Will Go On. Aunque el gesto fue cómico, muchos interpretaron la escena como una muestra del afecto que comparten.

“Estaba asustado de que se cayera”, admitió Neeson entre risas en una entrevista con Access Hollywood.

Liam Neeson and Pamela Anderson recreate iconic ‘Titanic’ scene in new video. pic.twitter.com/ZJETMC83zk — Film Updates (@FilmUpdates) August 1, 2025

Una conexión que va más allá del set

En ¿Y dónde está el policía?, dirigida por Akiva Schaffer, Neeson y Anderson interpretan a Frank Drebin Jr. y Beth Davenport, una pareja romántica al estilo clásico de comedia absurda. Fue durante el rodaje de esta cinta donde, según fuentes citadas por Us Weekly, comenzó a surgir algo más que una amistad entre los actores.

“Siempre hubo química mientras filmaban, y su amistad evolucionó naturalmente hacia algo más”, aseguró una fuente el 29 de julio. Desde que fueron vistos tomados de la mano en el estreno del filme en Reino Unido, las apariciones cariñosas han sido frecuentes. En Berlín, Nueva York y más recientemente en el programa Today, las muestras de afecto y complicidad han alimentado las especulaciones.

Durante su participación en el programa matutino, ambos bromearon sobre su posible romance fingiendo un beso interrumpido por las cámaras. Ante la pregunta directa del presentador Craig Melvin sobre si eran pareja, Anderson sonrió y dijo: “No entiendo la pregunta”, mientras Neeson respondía con gesto fingidamente ofendido.

Un vínculo construido en la admiración mutua

Más allá de los gestos y rumores, ambos han hablado con respeto y afecto sobre el otro. En una entrevista previa con People, Neeson confesó: “Estoy locamente enamorado de ella”, destacando el buen humor y profesionalismo de Anderson. Ella, por su parte, lo describió como “un caballero” y aseguró sentirse honrada de trabajar a su lado.

En declaraciones recientes, Anderson resumió lo que muchos fanáticos ya sospechan: “Tiene tanto encanto y tanto carisma que uno simplemente cae en eso. No puedo explicarlo porque nunca lo había experimentado antes”.

Por ahora, ni Neeson ni Anderson han confirmado una relación formal, pero su natural complicidad dentro y fuera de cámara ha convertido a esta pareja en una de las más comentadas del año.