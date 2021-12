Emma Watson estuvo enamorada de Tom Felton, según ella misma cuenta en "Harry Potter: Regreso a Hogwarts". | Fuente: AFP

Un secreto muy bien guardado. La actriz Emma Watson ha revelado que estuvo muy enamorada de un compañero del elenco de Harry Potter. Se trata de Tom Felton, que interpretó al villano Draco Malfoy en la popular saga. Esta confesión se da a pocos días del estreno de "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, el 1 de enero por HBO Max.

Según el medio ET Canada, que ha tenido acceso a algunos adelantos del reencuentro, la actriz que dio vida a Hermione Granger contó el preciso momento en que se enamoró de Felton: “La tarea que se le había dado era dibujar cómo pensábamos que era Dios, y Tom había dibujado a una niña con una gorra al revés en una patineta. Y no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”.

Emma Watson también comentó que todos los días revisaba si tenía que hacer alguna escena con Tom Felton. Y que si ese era el caso, el día de grabación se ponía mucho mejor. Sin embargo, nunca hubo nada entre los jóvenes actores, que se llevan dos años. Incluso Watson dijo que él siempre la vio como su hermana menor.

Hace seis días, Tom Felton compartió en su cuenta de Instagram un video donde él y Emma Watson, de muy niños, están jugando con las manos, mientras Daniel Radcliffe y Rupert Grint los observan y comentan a la cámara. El video está acompañado por un texto que dice “Siempre la competitiva @emmawatson”.

"Harry Potter": HBO Max lanza el tráiler de "Regreso a Hogwarts"

La plataforma HBO Max estrenó el primer tráiler de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts", un especial en el que se reunirán Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint para celebrar el 20 cumpleaños del debut de la saga.

Según las primeras imágenes, los tres protagonistas contarán cómo cambiaron sus vidas gracias a una serie de cintas, que en palabras de Daniel Radcliffe "han influido en la persona que es ahora".

"Lo que más miedo me daba era la implicación de que la cosa más significativa de nuestras vidas estaba hecha", recuerda el actor, quien debutó en la saga con 12 años, en otro momento del tráiler.

El especial retrospectivo se estrenará el 1 de enero en HBO Max cuando el reloj marque la medianoche, aseguró el estudio Warner Bros.

Además del trío principal y Chris Columbus (quien dirigió las dos primeras películas de Potter), también participarán en este especial Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, entre otros.

