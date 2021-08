Black Canary será el centro de una cinta derivada de "Birds of Prey" para HBO Max. | Fuente: Warner Bros.

La plataforma digital HBO Max está preparando una película derivada de "Birds of Prey" centrada en la superheroína Black Canary, quien fue interpretada por Jurnee Smollett para la pantalla grande. La actriz regresará esta vez como protagonista y con Misha Green a cargo del guion.

El portal Cinelinx informó este viernes en primicia de este proyecto que, posteriormente, fue confirmado por medios especializados en Hollywood como The Hollywood Reporter. Jurnee Smollett participó en "Birds of Prey" dando vida a Black Canary, un personaje que ahora será el centro de la acción de esta nueva película.

La estrella del universo DC Comics ya sabe lo que es trabajar codo con codo con Misha Green, dado que ella fue la creadora de la serie "Lovecraft Country" (2020), también de HBO, y que la fichó a para protagonizarla junto a Jonathan Majors. También colaboraron previamente en la serie "Underground" (2016-2017).

Sobre la cinta “Birds of Prey”

"Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", por su larguísimo título completo, es una película de Warner Bros. basada en las historietas de este equipo de mujeres en DC Comics. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que presentara un reparto y un equipo de producción muy femeninos.

Además de Jurnee Smollett, esta cinta dirigida por la cineasta Cathy Yan ("Dead Pigs", 2018) y escrita por la guionista Christina Hodson ("Bumblebee", 2018) contaba con Margot Robbie, Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez en su elenco principal.

El filme "Birds of Prey" se estrenó en febrero de 2020 y esquivó por poco de la crisis de los cines cerrados durante meses por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su recaudación se quedó muy lejos de lo esperado para una superproducción del DCEU, ya que solo ingresó 202 millones de dólares en todo el mundo.

(Con información de EFE)

