Naomi Ackie da vida a la cantante estadounidense Whitney Houston en el drama biográfico. | Fuente: Sony Pictures

Sony Pictures lanzó el primer tráiler de I Wanna Dance With Somebody, la película que retrata la vida y trayectoria de la cantante estadounidense Whitney Houston. El drama musical biográfico fue escrito por Anthony McCarten, el mismo guionista de Bohemian Rhapsody.

Naomi Ackie, la actriz que participó en Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), se pondrá en la piel de la cantante que, en su mejor época, debió enfrentar polémicas en torno a su música e imagen.

El elenco también incluye a actores como Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams y Clarke Peters. El rodaje de la cinta se realizó a principios de 2021 y su estreno está previsto para el 21 de diciembre de 2022.

“Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para representar la presencia escénica de un ícono global y llevar al mismo tiempo humanidad a su vida íntima", aseguraron los realizadores en un comunicado de prensa.

La película adopta el título de la popular canción de finales de los 80 I Wanna Dance With Somebody, que marcó un hito en la carrera de Houston. De hecho, le hizo ganar un Grammy como 'Mejor interpretación vocal pop femenina' y la coronó una vez más en las listas musicales.

"La película es un retrato sin restricciones de la mujer compleja y multifacética detrás de 'La Voz'. Desde la niña del coro de Nueva Jersey hasta una de las artistas discográficas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público emprende un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo a través de la vida y la carrera pioneras de Houston, con actuaciones impresionantes y una banda sonora de los éxitos más queridos del ícono como nunca antes los habías escuchado. ¿No quieres bailar?", se lee en la descripción oficial.

La primera artista afroamericana con 3 discos de diamante

La fallecida Whitney Houston se alzó como la primera artista afroamericana de la historia con tres discos de diamante en su bagaje comercial, después de que su álbum Whitney (1987) haya superado las 10 millones de copias que la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) exige para esa acreditación.

El que fuera el segundo disco de la diva estadounidense, que ya es diez veces platino en EE.UU., se suma a los otros trabajos que ya habían alcanzado la máxima categoría: su debut con Whitney Houston (1985), que es 13 veces platino, y la banda sonora de la película El Guardaespaldas" (The Bodyguard, 1992), que es la banda sonora de mayor éxito con 18 millones de álbumes vendidos en su país (45 en todo el mundo).

Ningún otro artista masculino, femenino, solista o grupo había alcanzado nunca ese número de discos de diamante, su versión de I Will Always Love You ha rebasado las mil 200 millones de reproducciones en Youtube.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.