"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", sigue sorprendiendo al público dentro y fuera de las salas de cine. La película que hace honor a su título y en la que Benedict Cumberbatch se viste de nuevo con la poderosa capa de Stephen Strange para enfrentarse a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) ha dado posibles pistas de lo que el MCU tiene preparado más adelante.

[ALERTA SPOILER] Una de las partes más emocionantes de la cinta ocurre durante el primer crossover entre el MCU y los X-Men, concretamente durante la aparición del actor Patrick Stewart como el Profesor X (Charles Francis Xavier) para enfrentar a Wanda Maximoff. Si duda, una puerta abierta para el ingreso de los mutantes a los próximos proyectos cinematográficos.

EL PARENTESCO

Otra de las excusas para darle la bienvenida a los X-Men, es el parentesco que existe entre Wanda y Magento. Como muchos fanáticos saben, la superheroína de Marvel es hija del famoso rival de Charles en los cómics; esto ha avivado la idea de que el padre biológico de Wanda Maximoff se sume a los nuevos proyectos.

Incluso la propia actriz Elizabeth Olsen, ha manifestado en una entrevista que le gustaría tener al veterano de la franquicia de los X-Men, Ian McKellen, como su padre en futuras producciones de Marvel Studios. Para sorpresa de los fanáticos, el actor que encarna a Magneto respondió en redes sociales el deseo de Olsen.

"Si tuviera una hija, desearía que fuera como Elizabeth. ¡Un placer ser su papá!", escribió el actor en su cuenta oficial de Facebook.

TAQUILLA INTERNACIONAL

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la última película de Marvel Studios, se estrenó el viernes 6 de mayo en los Estados Unidos y Canadá. Entre ese día y el sábado 7, la película sumó 185 millones de dólares, con lo cual supera los pronósticos, que le daban un tope máximo de 180 millones.

Con ello, “Doctor Strange 2” se posiciona como el mejor debut en lo que va del año, por detrás de “The Batman”, que sumó 135 millones de dólares.

Dentro de las películas de Marvel estrenadas en pandemia, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es la segunda película más vista en su estreno, solo por detrás de “Spider-Man: No way home”, que alcanzó los 260 millones de dólares.

“Black Widow” hizo 80 millones en su estreno; mientras que “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y “Eternals” llegaron a 75 y 71 millones, respectivamente.

En lo que se refiere a la taquilla internacional, “Doctor Strange 2” ha hecho 265 millones, de un total de 49 países. Con esto, la cifra global recaudada es de 450 millones de dólares, la cual se va acercando al total recaudado por su predecesora: 677 millones de dólares.

