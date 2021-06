La quinta entrega de "Indiana Jones", la cual será protagonizada por Harrison Ford, será una continuación de la historia del mítico arqueólogo. | Fuente: Paramount

Ya comenzaron las grabaciones de “Indiana Jones 5” y se ha captado a Harrison Ford, quien, a sus 74 años, se está poniendo nuevamente en la piel del famoso arqueólogo. Estas fotos fueron captadas dentro de la producción estadounidense y se puede ver al artista usando su mítico sombrero y su vestimenta icónica.

Asimismo, también se compartió en Twitter que están rodando no solo en EE. UU., también en Reino Unido donde hay un doble de acción ya que, al parecer, habrá escenas de mucha acción.

Por otro lado, los fanáticos de “Indiana Jones 5” creen que esta escena será sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al final del “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, se conoció que el arqueólogo (Harrison Ford) fue un soldado militar y recibió medallas.

Exclusive Photo that we got right now!

Harrison Ford sighted on Set of Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw — IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) June 7, 2021

Además, en el set de grabación también hay elementos nazis por lo que esta continuación podría tratarse de ello.

Fichajes para “Indiana Jones 5”

La incorporación de Mads Mikkelsen a la próxima cinta llega tras anunciarse que Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de la serie "Fleabag", acompañará también a Harrison Ford en las nuevas aventuras del arqueólogo más famoso del cine. Asimismo, John Williams regresará como compositor de la banda sonora.

"Indiana Jones 5", cuyo estreno tras muchos retrasos está previsto para julio de 2022, dará continuación a "Raiders of the Lost Ark" (1981), "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984), "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008).

