A casi tres meses de haber lanzado el avance a puerta cerrada, durante la convención D23 Expo, la productora Lucasfilm estrenó este jueves el esperado tráiler de la quinta entrega de "Indiana Jones", la película que marca la última participación del actor Harrison Ford en la franquicia, después de haber ingresado a ella en 1981.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" es el título completo de la cinta, que llegará a las salas de cine el 30 de junio de 2023. En las imágenes que han salido a la luz este 1 de diciembre, se puede ver a un veterano Indiana dando clases en un salón universitario hasta que se ve atrapado en una nueva aventura que lo llevará a enfrentarse con el pasado.

Watch the new trailer for #IndianaJones and the Dial of Destiny that just debuted at Brazil Comic Con #CCXP2022. Only in theaters June 30, 2023. pic.twitter.com/GNKemfnBN2 — Indiana Jones (@IndianaJones) December 1, 2022

El retorno de Sallah

El reparto de "Indiana Jones 5", dirigida ya no por Steven Spielberg, sino por el cineasta James Mangold (conocido por ser el responsable de "Logan), está compuesto por Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones y Olivier Richters.

Además de Harrison Ford, otro personaje de la saga de Lucasfilm regresa: John Rhys-Davies, quien volverá a encarnar a Sallah, un personaje que aparece en el adelanto recién estrenado y que ha particpado en las películas "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" e "Indiana Jones and the Last Crusade".

Sallah es un excavador egipcio, muy amigo de Indiana Jones. En las otras cintas de la franquicia, solía ayudarlo a descifrar inscripciones, luchar contra los nazis, entre otras empresas que exigían su valentía y fidelidad.

#IndianaJones and the Dial of Destiny in theaters June 30, 2023. pic.twitter.com/0DY0pMTuX3 — Indiana Jones (@IndianaJones) December 1, 2022

"Indiana Jones 5": ¿Qué papel interpretará Antonio Banderas?



Antonio Banderas interpretará "un papel muy pequeño, casi un cameo" en la película "Indiana Jones 5", cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2023, comentó el actor español

"Mi papel es muy pequeño, casi un cameo. Es solo un amigo de Indiana Jones al que busca porque necesita algo de él en la trama. Mi aparición dura muy poco tiempo" concretó Banderas, quien añadió que igualmente está "muy contento" de formar parte de una saga que "ya es historia del cine".

Su fichaje por la icónica franquicia de acción y aventuras se anunció el año pasado, cuando la fecha de estreno aún estaba prevista para julio de 2022.

Quince años después de 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', la cinta supone el regreso de Harrison Ford en la piel del mítico arqueólogo junto a un reparto principal integrado por otras figuras como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Thomas Kretschmann.

