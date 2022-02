PETA denuncia a 'Jackass Forever' | Fuente: Instagram | Jackass Forever

La reciente estrenada "Jackass Forever", película basada en un particular sentido del humor y bromas que sobrepasan todos los límites de la cordura, ha recibido serias críticas por el uso de animales que son involucrados en arriesgadas escenas, protagonizadas por Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England y Wee Man.

La organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), acusó a la producción de la cinta por maltrato animal. La entidad solicitó una investigación e iniciarán acciones legales debido a los tratos "crueles e inhumanos" contra animales en la película.

EN DEFENSA DE LOS ANIMALES

"Las acrobacias de Jackass son violentas y vulgares, pero si el elenco está dispuesto y las heridas son autoinfligidas, eso es una cosa. Sin embargo, cuando los animales son explotados, acosados ​​y dañados, es otra muy distinta: eso es crueldad", dijo en un comunicado Ingrid Newkirk, presidenta de PETA.

A su vez, Lisa Lange, vicepresidenta de la organización dijo que "quieren hacer una carrera a partir de fantasías desagradables, tienen derecho a hacerlo; siempre y cuando no estresen, lastimen, pinchen, asusten o molesten a los animales que son utilizados como accesorios vivientes para su idiotez".





LA RESPUESTA DE LOS PROTAGONISTAS

La nueva producción de Paramount Pictures enfrentó los primeros descargos del colectivo que defiende los derechos de los animales cuando salió a la luz el primer el tráiler. En él se muestra el uso de animales como toros, tarántulas, serpientes y otras especies.

"Lo que puedo decir es que nunca trabajen con animales. (...) Especialmente nunca graben con animales que te odian", detalló a Efe Knoxville sobre unas escenas en las que el físico de los intérpretes es puesto a prueba por la fiereza de fauna salvaje.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.