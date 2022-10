James Gunn y Peter Safran elegidos los nuevos CEO de DC Studios. | Fuente: AFP

Warner Bros. confirmó a las personas que comandarán las adaptaciones del universo de DC Studios. Desde ahora, los cineastas James Gunn y Peter Safran supervisarán la dirección creativa de las producciones de la franquicia de superhéroes en cine, televisión y animación.

Según The Hollywood Reporter, ellos reportarán directamente al director David Zaslav, quien ha prometido a los inversionistas un plan de nuevos proyectos, inspirado en la exitosa fórmula entre Marvel Studios y Walt Disney.

Gunn dirigió 'The Suicide Squad' (2021), la película que se centra sobre un equipo especial de villanos que trabajan para una agencia gubernamental en la sombra. También creó la serie derivada de HBO Max 'Peacemaker', basada en un personaje de 'The Suicide Squad'.

En una situación inusual, Gunn también ha dirigido películas para su rival Marvel, las exitosas películas de 'Guardianes de la Galaxia'. El martes pasado, Gunn publicó un tráiler de un especial navideño de 'Guardianes de la Galaxia', producido para Disney+.

Safran fue productor de las películas 'Conjuring' de Warner Bros. y New Line, además de las entregas de DC 'Aquaman', '¡Shazam!' y 'El Escuadrón Suicida'.

Los personajes de DC Studios

El dúo trabajará junto a Michael De Luca y Pamela Abdy, quienes recientemente fueron nombrados co-presidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Film Group, supervisando películas de acción que no son de superhéroes.

DC cuenta con algunos de los superhéroes más reconocidos como Superman, Batman y Wonder Woman. El lanzamiento más reciente, Black Adam, protagonizado por Dwayne Johnson, se estrenó con una sólida recaudación de 67 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además anunció el regreso de Henry Cavill al papel de Superman.

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre quién reemplazaría a Walter Hamada, quien previamente guió las películas de superhéroes de DC para el estudio de Burbank.

Durante los últimos años, DC produjo éxitos como 'Aquaman', 'Shazam', 'Joker' y 'The Batman'. 'Birds of Prey' decepcionó en la taquilla y 'The Suicide Squad' y 'Wonder Woman 1984' se vieron obstaculizadas por su lanzamiento simultáneo en HBO Max.

