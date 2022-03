Jane Campion y Maggie Gyllenhaal fueron las grandes ganadoras de los DGA Awards. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Maggie Gyllenhaal: J. BROWN

El sábado 12 de marzo, se llevó a cabo la edición 73 de los DGA Awards, los premios entregados por el Gremio de Directores de América. La ceremonia tuvo como grandes ganadoras en las categorías cinematográficas a dos mujeres: Jane Campion, directora de “El poder del perro”, y a Maggie Gyllenhaal, de “The Lost Daughter”.

Jane Campion ganó el premio en la principal categoría: “mejor dirección”, por la película “El poder del perro”, que continúa a paso firme hacia la obtención del Oscar. Las estadísticas dicen que el 86.3% de ganadores de los DGA en esta categoría repiten el plato en los premios de la Academia.

“Me importa que las mujeres tengan voz y estoy muy emocionada por la próxima generación de cineastas” dijo Jane Campion, después de que Chloé Zhao, ganadora el año pasado por “Nomadland” le hiciera entrega del premio.

Por su parte, Maggie Gyllenhaal se llevó el premio a “mejor dirección de una ópera prima”, por su película “The Lost Daughter”, que al igual que “El poder del perro” ha sido producida por Neflix y se encuentra disponible en la plataforma. La semana pasada, Gyllenhaal ganó en esta misma categoría de los Spirit Awards, y también en la de "mejor película".

“Realmente estoy conmovida, finalmente me volví lo suficientemente valiente como para decir lo que quería”, manifestó Maggie Gyllenhaal.

El premio a “mejor documental” fue para Stanley Nelson, director de “Attica", que trata sobre el motín carcelario mas grande de la historia de los Estados Unidos, que le ganó a la favorita “Summer of soul”, del músico Questolove.

“Succession”, la gran ganadora en categoría televisiva

Para nadie fue una sorpresa que “Succession”, la serie de HBO, ganara en la categoría “mejor dirección en una serie dramática”, ya que era la única nominada. El director ganador fue Mark Mylod, por el episodio “All the bells say”.

Mientras que en “mejor dirección en una serie cómica”, ganó Lucía Aniello, el episodio titulado “There is no lines”, de la serie “Hacks”, también de HBO.

Otra importante categoría es la de “película para televisión o serie limitada”, que fue para Barry Jenkins, por The Underground Railroad, miniserie de Prime Video, sobre el esclavismo en los Estados Unidos.





Lista de ganadores de los DGA Awards

Películas

Mejor dirección

Jane Campion, “The Power of the Dog” (ganadora)

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, “Belfast”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Denis Villeneuve, “Dune”

Mejor dirección de ópera prima

Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter” (ganadora)

Rebecca Hall, “Passing”

Tatiana Huezo, “Prayers for the Stolen”

Lin-Manuel Miranda, “Tick, Tick … Boom!”

Emma Seligman, “Shiva Baby”

Mejor dirección de documental

Stanley Nelson, "Attica" (ganador)

Jessica Kingdon, "Ascension"

Raoul Peck "Exterminate All the Brutes"

Ahmir “Questlove” Thompson "Summer of Soul"

Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin "The Rescue"

Televisión

Mejor dirección de una serie dramática

Mark Mylod, “Succession”, “All the Bells Say” (ganador)

Kevin Bray, “Succession”, “Retired Janitors of Idaho”

Andrij Parekh Succession, “What It Takes”

Robert Pulcini y Shari Springer Berman “Succession”, “Lion in the Meadow”

Lorene Scafaria “Succession”, “Too Much Birthday”

Mejor dirección de una serie cómica

Lucia Aniello “Hacks”, “There Is No Line” (ganadora)

MJ Delaney, "Ted Lasso", “No Weddings and a Funeral”

Erica Dunton, "Ted Lasso", “Rainbow”

Sam Jones, "Ted Lasso", “Beard After Hours”

Mike White, "The White Lotus", “Mysterious Monkeys”

Mejor dirección de una película para televisión o serie limitada

Barry Jenkins, "The Underground Railroad" (ganadora)

Barry Levinson, "Dopesick", “First Bottle”

Hiro Murai, "Station Eleven", “Wheel of Fire”

Danny Strong, "Dopesick", “The People vs. Purdue Pharma”

Craig Zobel, "Mare of Easttown"

