'Joker: Folie à Deux' es una próxima película de suspenso musical estadounidense basado en los personajes de DC Comics, Joker y Harley Quinn. | Fuente: Warner Bros

¡Es oficial! El director Todd Phillips compartió la primera imagen de Joaquin Phoenix como Arthur para 'Joker 2'. Es así como se confirmó que las grabaciones ya iniciaron y, como revelaron anteriormente, su estreno todavía está previsto para el 4 de octubre de 2024.

Como se recuerda, la primera película termina con Arthur Fleck en el manicomio de Arkham, aparentemente escapando de una sesión de terapia y dejando rastros de sangre a su paso. Además, la cinta revela la conexión del personaje protagonista con la familia Wayne e incluye incluso una escena en la que él conoce a un joven Bruce Wayne, lo que podría dar pie a una historia de venganza.

Hasta la fecha, no existen mayores detalles sobre esta secuela, aunque cabe la posibilidad de que la productora Warner Bros. realice un anuncio oficial próximamente. Tal y como había reportado el medio The Ankler, en marzo pasado, el guion de 'Joker 2' estaba tardando en terminarse, pues la producción se hallaba insatisfecha con el trabajo de Todd Phillips. No obstante, la publicación del director demuestra de que hay Arthur Fleck para rato.

¿'Joker' tendrá más películas?

El pasado mes de septiembre Daily Mirror aseguró que Warner había ofrecido 50 millones de dólares a Joaquin Phoenix por volver a dar vida a Arthur no solo en una secuela, sino también en una posible tercera entrega. "Todavía se está negociando, pero se están escribiendo los guiones y Joaquin está muy comprometido con eso", dijo una fuente al tabloide.

"Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin y su director, Todd Phillips, y el productor Bradley Cooper. Se trata de lograr que Joaquin acepte los términos y el mayor sueldo de su carrera de lejos", agregó el informante.

Lady Gaga en 'Joker 2'

Tras varias semanas esperando noticias sobre la secuela de "Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix (y que le valió un Oscar), un día después de conocer la fecha de su estreno en 2024, el director Todd Philips confirmó que la cantante Lady Gaga será parte de la espera película.

'Joker: Folie à Deux', la nueva cinta sobre el personaje de DC, llegará nuevamente a la pantalla grande bajo la dirección del cineasta Todd Phillips y contará con Lady Gaga como una de sus protagonistas. ¿Será la nueva Harley Quinn del DC Universe?

'Folie à Deux' es el concepto en francés para referirse al trastorno psicótico compartido, en que dos o más personas comparten la misma psicosis. La noticia llega luego del sorpresivo anuncio de Warner Bros. sobre las no intenciones de proyectar 'Batgirl' en cines y ni en la plataforma HBO Max.

De acuedo con THR, Gaga interpretaría a Harley Quinn, la compañera de locuras del Joker en esta secuela de corte musical. Tras el éxito en taquilla de 'Joker' (2019), con el que Warner Bros. se embolsó más de mil millones de dólares por sus proyecciones en todo el mundo, la franquicia DC Comics ha querido dar un golpe de efecto y apostar por este nuevo filme.

De esta forma, se materializan los rumores que habían surgido tras la publicación en Instagram de Phillips con la portada del guion de la nueva película, acerca de la posibilidad de incluir el personaje de Harley Quinn.

