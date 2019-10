"Joker": ¿Es posible que un papel afecte la salud mental de los actores?

"Joker" no es una obra maestra: Análisis de una película con mucho ruido y pocas nueces

Dar vida a un personaje en las pantallas requiere no solo de esfuerzo físico sino también mental. Ese peso psicológico puede exponer a los actores a condiciones que afectan su salud mental. Joaquin Phoenix, quien da vida al personaje de la película "Joker", reconoció que tuvo un estricto régimen alimentario que alteró su ánimo y su conducta. Pero, ¿es posible que una interpretación actoral afecte su salud psicológica? La psicóloga clínica Guiliana Rivera explica.





"Usualmente los actores usan la disociación para poder interpretar otros papeles y no confundirse con sus propios rasgos. A veces, este mecanismo no funciona si es un papel muy fuerte e intenso, que puede movilizar y sobre todo con la historia de vida que ha podido tener el actor si se aconseja que lleve un acompañamiento terapeútico para que no pueda repercutir en su salud mental", comenta.