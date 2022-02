Juan José Campanella | Fuente: EFE

El director argentino Juan José Campanella, hizo historia al dirigir el episodio número 500 de "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales", una serie de televisión estadounidense de corte policial, que se ha convertido en una de las producciones más longevas gracias a sus 23 temporadas.

Sobre este fenómeno, el ganador del Oscar conversó con RPP Noticias para contar sus impresiones sobre este trabajo y el porqué de su prolongado éxito, todo un hito en la industria audiovisual que ha tomado como referencia algunos sucesos que tuvieron relevancia en los medios de comunicación.

"Es el primer programa que hice del 'prime time' de la televisión norteamericana. Se nutre de lo que va pasando en el mundo, las historias se sacan prácticamente de los diarios y va reflejando los cambios sociales. Ya no es aquel programa que había un crimen en el teaser y el resto era cómo encontrar al asesino", comentó Juan José Campanella.

Según Campanella, la permanencia de la serie en la televisión le sigue sorprendiendo y considera que la producción puede seguir ofreciendo más historias a sus seguidores. "Creo que si ellos quisieran durarían diez años más. En el 2020 volví porque iba a ser la última temporada, pero la renovaron por tres años más. En realidad, la serie es inagotable", agregó Juan José Campanella.



EL STREAMING FRENTE AL FUTURO DEL CINE

El director también habló sobre el futuro del cine frente al modelo de negocio impulsado por las plataformas streaming, dedicadas a la producción en masa de contenidos y a la personalización de su oferta para los usuarios. Precisamente, empezó a trabajar en "La ley y el orden" (televisión) el mismo año que hizo "El hijo de la novia" (cine), considerada su primera película de proyección internacional.

"Toda mi carrera fui director de televisión y de cine paralelamente, me gusta mucho las dos cosas. El streaming aparece como una cosa que se asoma en el medio", empezó comentando. "Creo que el streaming mejoró mucho la televisión, pero también le pegó un tiro a las piernas al cine. Los que queremos hacer cine todavía estamos vendándonos para dejar de sangrar mientras seguimos corriendo", expresó



Finalmente, el realizador considera que el streaming ha provocado que más gente decida encaminar sus gustos a la televisión y dejar en un segundo plano al cine. "El contenido de la televisión en general, creo que en este momento, es más interesante que el del cine. Todos nos hemos volcado más a ver televisión. Mi trabajo, que consiste en contar historias, es el mismo en los dos medios; la manera de cómo uno se relaciona con la audiencia es distinta", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.