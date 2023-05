'La sirenita' debutó con una puntuación del 70 % de aprobación en Rotten Tomatoes

Las críticas contra la 'La sirenita' han estado divididas. Como se recuerda, viene precedida por una controversia en redes sociales, ya que la elección de Halle Bailey como la nueva Ariel despertó una serie de comentarios racistas. Cientos de usuarios se mostraron en contra de la actriz y cantante por ser una afroamericana interpretando a quien en la versión animada era de tez blanca.

Después de que los medios tuvieron la oportunidad de verla en preestreno, e reconocido portal web de crítica cinematográfica, Rotten Tomatoes, calificó la cinta con un 70 %.

En 'La sirenita', Ariel espera descubrir un mundo más allá de las profundidades del mar donde se enamorará del príncipe Eric, quien es interpretado por el actor británico Jonah Andre Hauer-King, y se enfrentará a la malvada bruja Úrsula, encarnada por la actriz Melissa McCarthy.

Al reparto se une Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Kajsa Mohammar, Lorena Andrea, Jacob Tremblay, Awkwafina, Lin-Manuel Miranda, Simone Ashley, Martina Laird, Jessica Alexander, Art Malik, John Dagleish y Emily Coates.

¡La banda sonora de #LaSirenita ya está disponible, y Halle Bailey lo sabe! 🎵🧜‍♀️🫧 Disfruta de Parte de tu Mundo, Bajo el Mar y todos tus temas favoritos aquí https://t.co/JLTFC9OcOs.#LaSirenita, estreno 25 de mayo, solo en cines. pic.twitter.com/k5H6lQfUQS — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) May 22, 2023

¿Qué dice la crítica sobre el live-action de 'La sirenita'?

Peter Debruge de Variety:

"A pesar de todo, el rostro de Halle Bailey se roba toda la atención en comparación con su elaborado entorno. Tiene ojos brillantes de Bambi, largas pestañas de mariposa y una radiante sonrisa de princesa, cuya extraña combinación sugiere un personaje de dibujos animados de acción real. Si bien ese no es un requisito previo para estos remakes, es un buen contraste con los compañeros animales más naturalistas de Ariel. [...] Si Bailey es el gran descubrimiento de la película, entonces McCarthy es la obviedad".

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter:

"Bailey no defrauda como Ariel. Su actuación agrega virtudes a lo que en última instancia es una película servicial. Ya sea que esté cantando a todo pulmón un nuevo arreglo de 'Part of your world' u observando en silencio a su poco encantador príncipe (Jonah Hauer King) navegar por sus propias restricciones sociales, su carisma irradia fuera de la pantalla. Sin embargo, reconciliar la fuerza de la interpretación de Bailey con el resto de la película requiere algo de trabajo".

Ellen E. Jones de The Guardian:

"Bailey es el único triunfo absoluto de la película, el mejor argumento para toda esta empresa de remakes de acción en vivo en un paquete brillante de estilo mermaidcore. Si estas películas van a tener algún propósito más allá de ser cobros alimentados por la nostalgia, debe ser permitir que todos los niños, no solo los blancos, se vean a sí mismos como habitantes de Magic Kingdom. Pero casi todo lo demás sobre esto se desploma como un pez moribundo en cubierta".

Brian Truitt en USA TODAY:

"Aquellos preocupados por una renovación sospechosa del clásico animado de 1989 tienen buenas razones para ser escépticos. La reciente ola de reimaginaciones de la casa del ratón ha sido mixta en el mejor de los casos. Pero dirigida por Rob Marshall, y con nuevas canciones de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, la renovación ampliada de La Sirenita, es un animal diferente a la original, una película familiar que solo duró 83 minutos. Y aunque no todo sale a la perfección, Halle Bailey anima espléndidamente a esta "Sirena" como la ingenua joven submarina que sueña con explorar la superficie".

Alex Diggins en The Telegraph:

"Halle Bailey aporta encanto y poder vocal al excelente reinicio del clásico de Disney de Rob Marshall, sin importar algunos efectos especiales extraños. 'La Sirenita' justifica su brillante revisión. Después de años de ir a la deriva, parece que Disney finalmente ha tropezado con terreno firme. Verdaderamente: la vida es (en su mayoría) mejor bajo el mar".

Kate Erbland de IndieWire:

"Pero es la estrella Halle Bailey, apareciendo en su primer papel protagónico, quien explica mejor por qué este cuento clásico de Disney necesitaba convertirse en un live action. Basta con mirar su rostro, tan expresivo y tan abierto, tan profunda y maravillosamente humano y vivo. Hay algunas cosas que incluso las obras de animación dibujadas a mano con más cariño no pueden igualar, y la habilidad emotiva de Bailey es una de ellas".