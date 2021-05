Anya Taylor-Joy en el tráiler oficial de "Last Night in Soho", dirigida por Edgar Wright. | Fuente: Focus Features

“Last Night in Soho”, dirigida por Edgar Wright (“Baby Driver”, “Shaun of the Dead”), estrenó su primer tráiler oficial este martes 25 de mayo. Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie protagonizan la nueva película de terror psicológico sobre una historia que conecta dos épocas en Londres.

La próxima cinta “Last Night in Soho” gira en torno a dos jóvenes mujeres (interpretadas por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie) que unen sus vidas pese a estar en tiempos distintos, la primera en la actualidad y la otra en la década de los 60. Lee aquí la sinopsis oficial de la terrorífica trama con una alusión a los viajes en el tiempo:

“Una joven apasionada por el diseño de moda, misteriosamente, puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece, y el tiempo parece desmoronarse con sombrías consecuencias”.

En el tráiler se escucha la canción “Downtown”, de Petula Clark, en la interpretación de la actriz estadounidense de origen argentino Anya Taylor-Joy. Como se recuerda, la estrella de 25 años se ha convertido en una de las mayores apuestas femeninas en Hollywood desde el éxito de la miniserie “Gambito de dama”, de la plataforma Netflix.

Fecha de estreno y elenco

“Last Night in Soho” está programada para estrenarse en cines el próximo 5 de noviembre. El filme está dirigido por Edgar Wright y el guion fue desarrollado por él mismo en colaboración con la guionista Krysty Wilson-Cairns. Se trata de la primera incursión del cineasta británico en el género de terror.

Anya Taylor-Joy (“Gambito de dama”), Thomasin McKenzie (“Jojo Rabbit”), Matt Smith (“The Crown”), Diana Rigg, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen y Margaret Nolan integran el elenco principal del nuevo thriller psicológico.

