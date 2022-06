William John Neeson​​, es un actor británico. Su primer papel reseñable en el cine fue la película Excalibur de 1981. | Fuente: Difusión

Liam Neeson está de regreso al género de acción con un thriller que se basa en el exitoso libro escrito por Jef Geeraerts, “Asesino sin memoria”, que está dirigido por el director Martin Campbell y que llegará a nuestros cines locales este jueves 9 de junio.

¿De qué trata "Asesino sin memoria"?

El largometraje nos muestra la historia de Alex Lewis (Liam Neeson) es un experto asesino con una reputación de discreta precisión. Cuando Alex se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal, se convierte en un objetivo y debe ir a la caza de quienes lo quieren muerto.

Alex tiene las habilidades necesarias para seguir adelante, excepto por una cosa: está luchando con una severa pérdida de memoria, que afecta a todos sus movimientos y hace que su objetivo sea cada vez más difícil de completar. A medida que los detalles se desdibujan y los enemigos se acercan, Alex se ve obligado a cuestionar cada una de sus acciones y en quién puede confiar.

"Asesino sin memoria" está basada en el libro escrito por Jef Geeraerts llamado De Zaak Alzheimer (Un caso de Alzheimer), así como también en la cinta belga The Memory of a Killer dirigida por Erik Van Looy. Monica Bellucci, Guy Pearce, Harold Torres, son solo algunas de las grandes figuras que acompañan a Liam Neeson, en esta gran historia.

Liam Neeson anuncia su retiro de la actuación

Liam Neeson tiene una larga trayectoria artística en la pantalla grande, pero quizá su faceta que más ha encantado a espectadores son las películas con golpes y disparos. A puertas de cumplir 70 años, la estrella británica reveló que abandonará el cine de acción tras más de una década interpretando esos papeles.

En conversación con Entertainment Weekly, el famoso actor habló sobre sus próximos trabajos de este tipo y ofreció una declaración que sorprendió a más de uno: dejará las películas de acción. Aunque todavía le faltan estrenar unos títulos y participar en unos rodajes que se han retrasado, la decisión está tomada.

“Tengo 69 años. Hay un par más (de películas de acción que filmará), espero, si es la COVID-19 lo permite, hay un par en desarrollo y creo que después de esas, será todo. Bueno, a menos que acabe en una caminadora, o algo así, antes”, confesó Neeson.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.