'Lilo y Stitch': ¿cómo mantiene el live-action la esencia del clásico animado? Esto nos dicen dos de sus protagonistas

En entrevista con RPP, Tia Carrere y Courtney B. Vance reflexionan sobre el legado de la película, los nuevos retos y el mensaje de familia que mantiene viva la esencia del clásico de Disney en su nueva versión live-action.

La esperada versión live-action de Lilo y Stitch, uno de los clásicos más queridos del extenso catálogo de Disney, ya llegó a los cines con una propuesta que busca emocionar a nuevas audiencias. Aunque actualizada, la película mantiene intacto el corazón de la película original: la familia, la amistad y el amor sin condiciones.

La historia sigue las aventuras de Lilo, una traviesa niña que adopta a Stitch, un experimento alienígena creado para destruirlo todo. Juntos aprenden sobre el amor incondicional, el valor de la familia -ohana, como dice la cultura hawaiana- y enfrentan tanto amenazas intergalácticas como el desafío de crecer sin padres.

RPP conversó con dos de sus protagonistas: Tia Carrere, recordada por dar voz a Nani en la cinta animada de 2002 y que ahora interpreta a la señora Kekoa en esta versión live-action, y Courtney B. Vance, ganador del Emmy y del Tony, quien asume el papel del imponente -y genial- agente Cobra Bubbles.

'Lilo y Stitch' (2025)Fuente: Walt Disney Pictures

¿Cómo fue regresar a Lilo y Stitch más de 20 años después?

Carrere vuelve al universo de Lilo y Stitch, pero desde una nueva perspectiva. “Me encantó pasar de ser la chica joven, un desastre, confundida... a ser la mujer que guía y enseña”, comentó a RPP.

La actriz hawaiana compartió escenas con Sydney Agudong, la nueva Nani, y no dudó en apoyarla desde el primer día: “Lo único que necesitaba era un pequeño empujón. Ella ya tenía todo dentro de sí: es valiente, atrevida, fuerte. Me alegra haber podido ayudarle”.

Por su parte, Courtney B. Vance, el nuevo Cobra Bubbles, celebra el enfoque sensible de este remake: “Fue una oportunidad maravillosa poder ser este agente de la CIA tan rudo, y ver cómo, bueno, el señor Bubbles se ablanda como una burbuja. Fue un viaje increíble”, afirmó.

'Lilo y Stitch' (2025)Fuente: Walt Disney Pictures

Un clásico que no pierde el alma

Dirigida por Dean Fleischer Camp -cineasta detrás de la nominada al Oscar Marcel the Shell with Shoes On (2021)-, esta nueva adaptación combina tecnología, sensibilidad y diversidad en pantalla.

Carrere destaca cómo el director logró capturar el espíritu de la película original. “Aún se trata de la familia, de construir nuestra familia con quienes nos apoyan, nos aman a pesar de nuestros defectos. Eso está en el corazón de la primera Lilo y Stitch, y también en esta versión live-action”, explicó.

Y añadió: “Dean Fleischer Camp hizo un trabajo hermoso, empezando por reunir un elenco increíble. Él hizo Marcel the Shell with Shoes On y esa película me hizo llorar. Y pensé: Si logra crear ese Stitch tan alocado en pantalla, con corazón, alma y una comunidad que la gente reconozca como su propia familia, definitivamente va a tocar corazones y a entretener”.

'Lilo y Stitch' (2025)Fuente: Walt Disney Pictures

“Ohana significa familia”: un mensaje que sigue vigente

Y como no se puede hablar de Lilo y Stitch sin mencionar la importancia de la familia, ambos actores coinciden en que el mensaje principal de la película sigue tan vigente como hace más de veinte años: la familia se elige, se construye y se cuida.

“A veces, tu familia son solo tus amigos”, reflexiona Vance. “A veces, tu familia no es tu familia biológica. Simplemente es así”.

Por su parte, Tia Carrere comentó: “La familia es nuestro punto de apoyo, el recordatorio de quiénes somos y nuestra burbuja de protección frente al mundo”.

'Lilo y Stitch' (2025)Fuente: Walt Disney Pictures

¿Cuándo se estrena el live-action de Lilo y Stitch en cines?

Aunque originalmente estaba planeada para estrenarse directamente en Disney+, el estudio cambió de estrategia en agosto de 2024 y anunció que Lilo y Stitch llegaría primero a los cines. En Latinoamérica, el live-action se estrena este jueves 22 de mayo, mientras que en Estados Unidos y Canadá se lanza el viernes 23 de mayo.

'Lilo y Stitch' (2025)Fuente: Walt Disney Pictures

Mira el tráiler de Lilo y Stitch a continuación...

