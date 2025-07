'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' destrona a 'Superman' en su primer fin de semana en cines

Mr. Fantástico y su familia están de vuelta en la pantalla grande, esta vez bajo el sello de Marvel Studios y con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La nueva entrega de Los 4 Fantásticos, liderada por el actor chileno Pedro Pascal, superó todas las expectativas en taquilla. Según Box Office Mojo, la película recaudó 118 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor estreno doméstico de Marvel en varios años —con excepción de Deadpool & Wolverine (2024)—.

Bajo el título Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps, en inglés), la cinta se estrenó el 25 de julio en EE. UU. y Canadá y ya suma 218 millones de dólares a nivel global. Con estas cifras, logró desbancar al Superman de James Gunn de lo más visto en cines, aunque el superhéroe de DC ya ha acumulado más de 500 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el 11 de julio.

Ambientada en una retro-futurista Nueva York, la historia presenta a Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) enfrentando su prueba definitiva cuando Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer amenazan con borrar el mundo.

¿Cómo quedó el Top 5 en taquilla?

Detrás de Los 4 Fantásticos, el segundo lugar es para Superman de James Gunn. En tercer lugar, desciende Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth), que sumó 13 millones de dólares este fin de semana, alcanzando un total de 718,3 millones desde su estreno el 2 de julio.

La película F1, protagonizada por Brad Pitt, recuperó terreno y subió al cuarto puesto, con 6,2 millones de dólares recaudados localmente y un total global de 509,6 millones en su quinta semana en cartelera. El quinto lugar lo ocupa el musical animado Smurfs (Pitufos), de Paramount, con 5,4 millones de dólares en EE. UU. y 46 millones a nivel internacional.

Además, con Primeros pasos, Marvel suma su título número 37 en debutar en el primer lugar del box office y ayuda a que Disney se convierta en el primer estudio de Hollywood en superar los 3 mil millones de dólares en ventas globales de entradas en lo que va del 2025.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan esta nueva adaptación del cómic.Fuente: Marvel Studios

¿Y en Perú quién lideró la taquilla?

En Perú, Los 4 Fantásticos también dominaron. El día de su estreno, el jueves 24 de julio, la cinta congregó a 54,7 mil espectadores, muy por encima de los 17,8 mil de Superman y los 16,3 mil de Jurassic World, según cifras de Comscore.

Asimismo, durante su primer fin de semana, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos registró 228,3 mil espectadores. En contraste, el Hombre de Acero sumó 106,4 mil, alcanzando un acumulado de 633 mil personas desde su estreno. Así lo estima el especialista en cine Maykoll Calderón, quien destaca que Superman ya se convirtió en la película más vista del personaje en el país y la única en superar los 600 mil espectadores en Perú.

#TaquillaPerú Gracias a 107 mil espectadores del fin de semana, #Superman llegó a los 633 mil espectadores y se convirtió en la película del personaje más vista en nuestra historia 🇵🇪, la única en pasar los 600k.



Habrá que ver sus piernas pero no creo llegue al Millón. Esperemos pic.twitter.com/hS0EsgFPvG — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) July 28, 2025

Mira el tráiler de Los 4 fantásticos: primeros pasos a continuación...

