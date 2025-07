Isabela Merced, la Hawkgirl del 'Superman' de James Gunn, revela quién la inspira y por qué se siente orgullosa de ser peruana

RPP conversó en exclusiva con Isabela Merced, la actriz nacionalizada peruana que alza vuelo como Hawkgirl en la nueva versión de Superman. Esta es la entrevista.

Tiene 23 años, una carrera que despega a toda velocidad y un nuevo rol que la conecta con el renovado Universo DC.

Isabela Merced, actriz de raíces peruanas, será Hawkgirl en Superman, la nueva película dirigida por James Gunn que se estrena este 10 de julio en Latinoamérica. Pero este no es su primer vuelo como superheroína: en 2024 también interpretó a Anya Corazón en Madame Web, un reto físico y emocional que la preparó para lo que vendría más adelante.

“Fue diferente. Tienen energías diferentes y mundos que ni siquiera se pueden comparar”, responde Isabela en una entrevista exclusiva con RPP desde Los Ángeles. "El entrenamiento que tuve para Madame Web definitivamente me ayudó para Hawkgirl. Y fue genial porque también estaba entrenando para The Last of Us al mismo tiempo”.

Isabela Merced interpreta a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

¿Cómo es Hawkgirl, según Isabela?

Algo que nos queda claro es que su Chica Halcón no busca parecerse a Superman —que esta vez interpreta David Corenswet—. De hecho, lo grita en una de las escenas más impactantes de la película: “¡No soy Superman!”, mientras vuela por los cielos en una secuencia que además revela a una mujer feroz, directa y sin miedo a canalizar su rabia.

“Creo que Hawkgirl saca muchas de sus frustraciones y su represión a través de la batalla. Ella no es Superman, y eso está bien. No todos tienen que tener los mismos códigos morales, valores o reglas. Y sí, creo que una gran razón por la que se unió a la Liga de la Justicia fue porque quería, de algún modo, tener una manera legal de liberar sus frustraciones con el mundo”, explica.

David Corenswet se pone la capa del Hombre de Acero en el nuevo 'Superman', que se estrena en Latinoamérica este 10 de julio.Fuente: DC Studios

Una inspiración familiar (y personal)

Fuera de la pantalla, Isabela también viene de una familia de héroes. Su padre y su hermano son bomberos, y su madre, enfermera. “¡Creo que están locos! Hacer ese tipo de trabajo me parece una locura. Realmente están sacrificándolo todo cada día, y eso es algo muy admirable”, dice. “Tal vez yo habría seguido ese camino si no fuera actriz. Pero aquí estoy, haciendo un trabajo que no es tan loco… pero sí es loco de otras maneras”.

Parte de su inspiración para interpretar a Kendra Saunders no viene solo de su entorno, sino también de una versión más libre de sí misma. “Como actriz joven, siempre estuve rodeada de un montón de hombres adultos, y tenía que escucharlos. A veces decían cosas ensimismadas, y yo tenía que aguantar porque no estaba en una posición de poder”, recuerda.

De acuerdo con Isabela, este papel le ofreció la libertad de hacer “lo que le diera la gana”, imaginándose a sí misma en los ambientes en los que creció. “De alguna manera, Kendra vive mi fantasía: ella no tiene que hacer nada de eso. No finge, no le interesa fingir. Dice lo que piensa y pone los ojos en blanco cuando le da la gana. Y no hay nada malo en eso”.

De izquierda a derecha: Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl y Edi Gathegi como Mister Terrific en 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

“Estoy viviendo un éxito generacional”

Isabela Merced ha mencionado su nacionalidad peruana con orgullo en múltiples oportunidades, desde entrevistas hasta alfombras rojas. Y ahora que representa a una superheroína en el cine, no duda en reconocer la fuerza de sus raíces.

“Diría que estoy muy orgullosa de ser peruana”, confiesa. “Estoy realmente orgullosa de la cultura, de la comida y de la resiliencia del pueblo peruano, porque han pasado por mucho. No ha sido nada fácil ser peruano. Especialmente para quienes no viven en las zonas más privilegiadas de Perú, que yo sí he visitado, porque tengo familia en todas partes”.

Una de las historias que más la marcó fue la de su abuelo: “Solía contarme que caminaba kilómetros y luego viajaba más kilómetros en bus para poder tener una educación decente, porque vivía en Huancayo. Y creo que la resiliencia de los peruanos siempre ha sido una constante a lo largo de la historia".

Aunque se encuentra a miles de kilómetros de Perú, a puertas de un nuevo capítulo en su ya larga filmografía, reconoce que ha alcanzado el éxito en Hollywood gracias al sacrificio conjunto de sus seres queridos. “Yo soy el resultado del trabajo de toda mi familia. Y la única razón por la que estoy aquí es por ellos. Estoy viviendo un éxito generacional”.

Isabela Merced interpreta a una superheroína tan aguerrida como genial en su ingreso al renovado Universo DC.Fuente: DC Studios

¿Volverá a interpretar a Hawkgirl?

Desde el primer tráiler de Superman, el público —especialmente el peruano— se emocionó con la aparición de Isabela Merced en la piel de Hawkgirl. En una de las escenas más impactantes, la vemos alzarse por los cielos empuñando su icónico mazo metálico, dejando claro que su personaje no pasará desapercibido.

Ya para cerrar esta entrevista, apenas nos alcanzó el tiempo para desear ver más de ella como la nueva Chica Halcón, pero Isabela no nos dejó sin respuesta. Con una sonrisa cálida en los labios, nos dio una chispa de esperanza al decir emocionada: “¡Sí! Gracias”.

Mira el tráiler de Superman a continuación...

