¿Los X-Men llegan a la UCM? Esto dijo el productor de Marvel. | Fuente: Pinterest

Gracias al estreno de “Eternos”, Marvel planea seguir ampliando el espectro de sus personajes. Esta película mostró a un nuevo grupo de superhéroes y según el productor Nate Moore, habrá muchos más:

“Nuestro objetivo con ‘Eternals’ no era convertirla en una película sobre la diversidad de la manera que creo los X-Men deben de ser. Esta película es en gran medida una conversación sobre la fe y el propósito del valor de la humanidad, pero no necesariamente en el contexto sobre diversidad en nuestra vida cotidiana”, comentó a los medios internacionales sobre el propósito de los X-Men.

“Creo que cuando lleguemos a una película de los X-Men, tendremos que tener esa conversación porque eso está muy en el ADN de esa temática”, sostuvo. A pesar de que no habló sobre una fecha de lanzamiento sobre una película de nuevos mutantes, podría tratarse de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

La saga cinematográfica de los X-Men está constituida por trece películas hasta el momento. Todas ellas están basadas en el cómic de superhéroes X-Men, de la editorial estadounidense Marvel Comics. | Fuente: Pinterest

Serie animada de los X-Men

Cabe resaltar que Disney+ confirmó una serie animada sobre estos personajes y se llamará “X-Men ‘97”, una continuación directa del show de los 90’. Como mencionó Moore, los superhéroes mostrarán más diversidad.

Además, esto abre la posibilidad de que exista múltiples cintas sobre cada mutante, tal como sucedió con Wolverine.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.