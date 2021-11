Jeremy Renner y Hailee Steinfeld protagonizan "Hawkeye", la nueva serie de Marvel para Disney+. | Fuente: Marvel Studios

El catálogo televisivo de Marvel culmina el año con “Hawkeye”, una serie que traerá de vuelta al Vengador interpretado por Jeremy Renner en una nueva aventura en compañía de la joven Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Conoce todo aquí sobre la nueva producción que llegará en noviembre a Disney+.

Fecha de estreno de 'Hawkeye'

“Hawkeye” lanzará su primer episodio el próximo 24 de noviembre. Tal como pasadas series originales de Disney+, el estreno será semanal todos los miércoles en la plataforma. En total, tendrá seis episodios.

Sinopsis de 'Hawkeye'

Lee aquí la sinopsis oficial de la serie: “El ex Vengador Clint Barton tiene una misión aparentemente simple en una Nueva York post-Endgame: volver con su familia para Navidad. ¿Es posible? Quizás con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en superhéroe. Los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo navideño”.

"Hawkeye" se estrena el 24 de noviembre en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

Reparto de actores

Jeremy Renner está de vuelta en su rol como Ojo de Halcón y la actriz Hailee Steinfeld debuta en Marvel con el papel de Kate Bishop. A ellos se suman Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox, Linda Cardellini, Ava Russo, Ben Sakamoto y Cade Woodward.

Mira aquí el tráiler oficial de 'Hawkeye':

¿Quiénes son los personajes principales?

Tras la batalla final de “Avengers: Endgame”, Clint Barton (Hawkeye) ha dejado atrás su pasado como Ronin para volver a casa junto a su esposa Laura, ​y sus hijos Lila, Cooper y Nathaniel, a quienes hemos visto en diversas películas del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Está claro que no busca retomar ser un superhéroe, pero se convertirá en mentor de una joven con habilidades parecidas a las de él: Kate Bishop.

La arquera adolescente, muy famosa en los cómics de Marvel, tendrá por primera vez su aparición en la acción real y, aunque novata en un comienzo, aprenderá a cargar con una gran responsabilidad de la mano del Vengador. Originalmente, ella forma parte de los Young Avengers… ¿podrá ser un paso para su salto a la pantalla grande? Queda mucho por ver



