Martin Scorsese: detalles que se conocen de su próxima película sobre Jesucristo

El cineasta de 81 años afirma que la película lo hace luego de una conversación que tuvo con el Papa Francisco en mayo de 2023.

Tras su más reciente éxito con Killers of the Flower Moon, el director de cine Martin Scorsese no descansará y grabará una nueva película en este 2024. La cinta, la cual hasta el momento no se conoce su nombre, tratará sobre Jesucristo, la figura central de la religión católica.

En una entrevista para Los Angeles Times, el director señaló que con esta película busca crear una narrativa más accesible y que se distancie de “la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”.

¿En qué se inspira la película?

Scorsese afirma que tras una conversación en mayo de 2023 con el Papa Francisco en donde hablaron sobre cine, catolicismo y su relación recíproca con su esposa Helen Morris, se inspiró en hacer este filme. "He respondido al llamamiento del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús", afirmó el cineasta.

La cinta, cuyo guión está casi listo, está basado en el libro A Life of Jesus del japonés Shusaku Endo. Esta no es la primera vez que Scorsese adapta un libro del autor, previamente lo hizo con Silence, película basada en el libro del mismo nombre.

¿Cuánto tiempo durará la película?

Una de las revelaciones que más sorprenden es la de la duración de la película. A comparación de obras suyas como Killers of the Flower Moon o The Irishman, Scorsese confirmó que con esta cinta no piensa pasar de los 80 minutos, convirtiéndose en la película más corta de su carrera.

Este tiempo superará a su filme debut Who's That Knocking at My Door (¿Quien llama a mi puerta?) de 1967, que dura 90 minutos.

¿De qué tratará la película sobre Jesús?

Aunque todavía no está confirmada la sinopsis oficial, Scorsese adelantó que la cinta estará contextualizada mayormente en la época moderna, pero su intención es que sea “atemporal”. También reveló que la historia se centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús, pero “sin hacer proselitismo”.