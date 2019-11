Martin Scorsese reveló que consideró dirigir "Joker", pero no tuvo "tiempo". | Fuente: Composición

El director Martin Scorsese consideró la posibilidad de dirigir la película "Joker" (2019), pero finalmente decidió que no tenía "tiempo" para hacerla.



"Pensé mucho en los últimos cuatro años sobre 'Joker', pero decidí que no tenía tiempo para ello", afirmó el director en una entrevista con la cadena británica BBC.



Todd Phillips, que finalmente dirigió la cinta, le dijo: "Marty, esto es tuyo", según relató el cineasta.



"Conozco el guion muy bien, tiene energía", declaró Scorsese, que sin embargo dijo que le entraron dudas a la hora de dirigir una película en la que su personaje principal "se desarrolla hacia un personaje de cómic".



Para el director de "El Lobo de Wall Street" (2013) y "Buenos muchachos" (1990), las cintas sobre superhéroes son "otra forma de arte", distinta a su visión sobre el cine.



"Hay mucha gente con talento que está haciendo un buen trabajo, y mucha gente joven que realmente las disfrutan, pero yo creo que son algo así como una extensión de los parques de atracciones", afirmó.



El director alabó la labor del actor Joaquin Phoenix en la película, que contribuyó a que el resultado final sea, en su opinión, "un trabajo notable". EFE

MARTIN SCORSESE VS. MARVEL STUDIOS



El reconocido director Martin Scorsese sorprendió con sus declaraciones sobre las películas de la Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), las cuales no considera como parte de la industria del cine.

Scorsese reconoció que "intentó" ver las 22 películas que actualmente conforman el MCU, "pero no pudo" porque considera que no transmiten "experiencias emocionales y psicológicas" al espectador.

"No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", dijo el director a "Empire".

Como se recuerda, la cinta "Black Panther", de Marvel Studios, fue nominada seis categoría a los Premios Oscar 2019, donde sobresalió en los apartados de Mejor Película, Mejor Banda Sonora (Ganó), Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Vestuario (Ganó), Mejor Diseño de Producción (Ganó), Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.

En 2018, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reveló que la intención de estudio realizador no es hacer películas para premios y festivales de cine, sino el de cautivar a los fans de la franquicia.

"The Irishman", dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert de Niro, que próximamente estrenará Netflix, es una película que transcurre desde los años cincuenta pasando por la época de Kennedy y que llega hasta la muerte de Hoffa (1975), en la que supuestamente estuvo involucrado Sheeran.