Marvel Studios programó cuatro proyectos sin título para el 2024. | Fuente: Marvel Studios

Nuevos proyectos de Marvel Studios se suman para el 2024. Con el desarrollo de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aún queda mucho por ver en el mundo de superhéroes como, por ejemplo, segundas partes de historias ya conocidas o la introducción de personajes. La productora aún no quiere dar pistas.

Según la revista Variety, la compañía Disney ha programado el estreno en cines de EE.U. de nuevas producciones de Marvel, específicamente entre febrero y noviembre del 2024. Sin embargo, ha decidido –por el momento– entrar en misterio sin titular ninguno de estas películas.

Mientras sigan siendo descritas como “proyectos de Marvel Studios sin título” no es posible asumir de cuáles se trata, aunque hay algunas luces al respecto tras los reportes de meses pasados. Por ejemplo, “Blade”, “Capitán América 4”, “Deadpool 3” y “Los Cuatro Fantásticos” son filmes que han sido confirmados y aún no cuentan con una fecha de lanzamiento.

Incluso, ronda el rumor de volver a los X-Men, grupo de superhéroes que aún no forma parte del UCM, debido a que nacieron en una franquicia cinematográfica completamente distinta. Lo único de lo que se tiene certeza es que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, opta por guardar silencio de lo que se vendrá en el futuro.

Cuatro nuevos proyectos de Marvel Studios son incluidos dentro de su calendario de estrenos. | Fuente: Marvel Studios

Lista de próximas películas de Marvel

“Los Eternos” - 5 de noviembre de 2021

“Spider-Man: No Way Home” - 17 de diciembre de 2021

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - 25 de marzo de 2022

“Thor: Love and Thunder” - 6 de mayo de 2022

“Black Panther: Wakanda Forever” - 8 de julio de 2022

“The Marvels” - 11 de noviembre de 2022

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” - 17 de febrero de 2023

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3” - 5 de mayo de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 28 de julio de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 6 de octubre de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 10 de noviembre de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 16 de febrero de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 3 de mayo de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 26 de julio de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 8 de noviembre de 2024



