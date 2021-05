Emily Blunt no será Sue Storm en "Los Cuatro Fantásticos". | Fuente: AFP

Emily Blunt y John Krasinski como Sue Storm y Reed Richards en el cine es un sueño para los fanáticos de Marvel, y parece ser que se mantendrá como tal al haber sido descartado recientemente por la actriz británico-estadounidense. Después de varios años siendo vinculada a castings de la franquicia de superhéroes, ha cerrado la puerta a esta posibilidad.

En una entrevista con “The Howard Stern Show”, la estrella de 38 años reveló que alguna vez le habría gustado ser parte de las películas de “Iron Man”, aunque ese tiempo ya quedó bastante atrás. En la actualidad, prefiere participar en proyectos que no involucren superhéroes, porque simplemente no le gustan.

“Amo Iron Man y cuando me ofrecieron a Black Widow estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr. Habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí”, admitió Emily Blunt sobre su relación con este género cinematográfico. “No me gustan, realmente no”.

Sue Storm integra el equipo heroico Los Cuatro Fantásticos. | Fuente: Marvel Comics

Al respecto, Emily Blunt consideró que los superhéroes en el cine son un concepto muy gastado a estas alturas y no solo por estrenar una cinta tras otra, sino también por las ficciones llevadas a la pantalla chica. Como se recuerda, Marvel Studios cuenta con producciones televisivas paralelas a sus historias en el cine.

“[El género de superhéroes] se ha agotado. Estamos inundados, no son solo todas las películas, también son los programas de televisión interminables. No quiero decir que nunca quisiera interpretar uno, solo tendría que ser algo tan genial, como un personaje realmente genial, y luego me interesaría”, agregó.

¿Qué dijo sobre los rumores de Sue Storm?

Sue Storm no será interpretada por Emily Blunt, dejó claro la artista en la reciente conversación con el programa radial. A pesar de que se difundan montajes de ella en el traje de Los Cuatro Fantásticos, se trata solo de un fancast y no se basa en rumores palpables, es decir, un fichaje que proponen los espectadores en el internet.

“Eso es un casting de fans. Nadie ha recibido una llamada telefónica”, expresó la protagonista de “Un lugar en silencio” frente a las presuntas especulaciones de su acercamiento a Marvel. “Eso es solo gente que dice: ‘¿No sería genial?’”.

