Se vuelven a retrasar las películas de Marvel. Disney reveló que sus producciones verán la luz en el 2022 y 2023, incluido “Black Panther 2” y “Thor: Love and Thunder”. Por medio de un comunicado, la compañía publicó el calendario actualizado de sus cintas que podrían extenderse hasta el 2024. Conoce las nuevas fechas.

Calendario de estrenos de Marvel

- “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: 6 de mayo de 2022

- “Thor: Love and Thunder”: 8 de julio de 2022

- “Black Panther: Wakanda Forever”: 11 de noviembre 2022

- “The Marvels”: 17 de febrero de 2023

- “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”: 28 de julio de 2023

Asimismo, la nueva película de Indiana Jones que iba a estrenarse en el 2022 ahora pasará para el 2023 al igual que Avatar. Hasta el momento Disney no ha revelado la razón de sus retrasos, sin embargo, estaría relacionado con la COVID-19.

A pesar de que el lanzamiento de “Black Widow” y “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos” tuvieron buen recibimiento de los fanáticos en los cines, la compañía no ve con buenos ojos publicar sus películas este año.

Aquí están todos los lanzamientos de cine de DISNEY para 2022. Esta clarísimo que los retrasos se deben a evitar el solapamiento entre todas las pelis de todos sus estudios. pic.twitter.com/3lLXIUPXK0 — MarvelFlix (@MarvelFlix) October 18, 2021

Marvel se proyecta para el 2024

A pesar de ese paro en las producciones por razones que no se han comunicado, Marvel está desarrollando más historias debido a que aún falta conocer qué más hay en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Queda mucho por ver en el mundo de superhéroes como, por ejemplo, segundas partes de historias ya conocidas o la introducción de personajes. La productora aún no quiere dar pistas.

Según la revista Variety, la compañía Disney ha programado el estreno en cines de EE.UU. de nuevas producciones de Marvel, específicamente entre febrero y noviembre del 2024. Sin embargo, ha decidido –por el momento– entrar en misterio sin titular ninguno de estas películas, eso sí, solo dio las fechas.

- Proyecto de Marvel Studios sin título - 16 de febrero de 2024

- Proyecto de Marvel Studios sin título - 3 de mayo de 2024

- Proyecto de Marvel Studios sin título - 26 de julio de 2024

- Proyecto de Marvel Studios sin título - 8 de noviembre de 2024

