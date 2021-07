Tom Hiddleston volverá a interpretar a Loki en "Doctor Strange in The Multiverse of Madness". | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Marvel Studios

Tom Hiddleston se quedará mucho tiempo más en el rol de Loki en su aventura por Marvel. Este miércoles 14 de julio, la serie de Disney+ confirmó que veríamos una segunda temporada ante el final inconcluso del sexto episodio, pero eso no es todo… El villano también estará presente en la próxima película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Según un reporte de The Hollywood Reporter, el actor británico reaparecerá en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con la tercera entrega de “Doctor Strange”, que además de tener Benedict Cumberbatch como el Hechicero supremo también cuenta con la participación de Elizabeth Olsen en el papel de Scarlet Witch.

¿Qué significa la aparición de Loki en “Doctor Strange 3”?

[ALERTA DE SPOILERS] El final de “Loki” ha dejado una gran serie de preguntas sin resolver y más de una sorpresa por lo que se ve en la última escena del episodio: ¿Sylvie ha creado el Multiverso de Marvel? ¿El villano está en otra realidad? ¿Kang, el Conquistador, será un antagonista? ¿Por qué Doctor Strange sería clave dentro de todo?

Posiblemente, el Dios del engaño (Tom Hiddleston) tenga que encargarse del desastre provocado por su variante femenina (Sophia Di Martino), pero no estará solo. Tal como el título lo indica, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se centrará en el Multiverso de la locura, por lo que no sería extraño la definición de siguientes cameos en el UCM.

En la escena post créditos del último capítulo de “WandaVision” ya se había mostrado cómo la Bruja escarlata utilizaba el Darkhold y la Magia del caos para ir en busca de sus hijos Tommy y Billy. Por lo tanto, con los cambios que se provocaron en “Loki” podría abrirse la puerta a otra realidad, coincidiendo con la historia de la superheroína y otros personajes.

“Loki”, la tercera serie de Marvel protagonizada por Tom Hiddleston, estrenó su final de temporada este 14 de julio a través de la plataforma Disney+.

