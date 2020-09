El actor J. K. Simmons marcó su regreso a Marvel con una escena final de "Spider-Man: Far from Home". | Fuente: Marvel Studios

El regreso del icónico J. Jonah Jameson fue una de las escenas que más cautivó a los fanáticos de Marvel. El personaje interpretado por J. K. Simmons apareció por primera vez en el cine con la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, e inesperadamente volvió a dar vida al periodista en “Spider-Man: Far From Home”, con Tom Holland.

J. Jonah Jameson es el editor en jefe del Daily Bugle en Nueva York, ciudad natal del buen vecino Spider-Man. Su primera aparición en los cómics fue en el volumen número 1 de “Amazing Spider-Man”, en 1963. El personaje fue tan importante para la historia del arácnido que también tuvo su adaptación en el cine, gracias a “Spider-Man”, la cinta de Sam Raimi del 2002.

Con la despedida de “Spider-Man 3” se fueron también muchos de sus memorables personajes que hicieron posible el imaginario de este universo en la pantalla grande. Inesperadamente, J. K. Simmons ofreció uno de los mejores guiños al Spiderverso con su cameo en la segunda película de Tom Holland, actual Spidey del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los fanáticos de la trilogía de Maguire no pudieron evitar el sentimiento de nostalgia, y los seguidores más jóvenes de Marvel tuvieron su primer encuentro con J. Jonah Jameson, el explotador jefe de Peter Parker. A pesar de que no está conectado con el de las primeras películas, sí es una nueva versión del mismo personaje.

“Hay una clara posibilidad, ha habido conversaciones, y no voy a decir nada definitivo, porque no sé si se me permite. Pero sí, soy muy optimista de que tendré más J.J.J. en mi futuro”, contó el actor J. K. Simmons en una entrevista con Collider. “Cuánto este personaje va a ser el de los cómics y la trilogía original de Sam Raimi, y cuánto queremos evolucionarlo y que sea más contemporáneo”.

La estrella de cine admite que, por su efecto en los fanáticos de Marvel, es notable que “está muy apegado” a lo que se ha hecho anteriormente. Por esa razón, la mejor alternativa era que tuviera un aspecto diferente para la película de Holland, donde incluso también cambia de espacio: ya no tiene un periódico, sino un programa de televisión.

J. Jonah Jameson en la primera trilogía de "Spider-Man". | Fuente: Sony Pictures

“El compromiso terminó resultando en que no tuviese pelo (risas), lo que creo honestamente, esa decisión podría haber resultado de que dijeses, ‘No tenemos tiempo para hacer una peluca. Tenemos que rodarlo mañana en la oficina’. Así que J. Jonah Jameson perdió el pelo en los últimos años, o llevaba un peluquín todo el tiempo. No lo sé, tú eliges”, agregó.

EL FUTURO DE J. JONAH JAMESON

A mediados de junio, Simmons se refirió a la aparición del personaje antagonista de Spider-Man dentro del UCM. ¿Será que volveremos a verlo en la tercera película de Tom Holland? Hasta el momento, no hay nada confirmado por Marvel Studios, pero asegura que sí existe un futuro para él en este sorpresivo regreso al mundo del superhéroe.

“Hay un futuro para J. Jonah Jameson después de un paréntesis de varios años”, expresó a SiriusXM. “Suponiendo que los cines se vuelvan a abrir y la gente regrese a las salas en algún momento, y si no lo veremos en casa en nuestros televisores, hay una aparición más de JJJ enlatada, y por lo que sé que hay un plan para otra más”.