¿“Spider-Man: No Way Home” podrá ser inicio de un verdadero Multiverso? Todo apuntaría que la respuesta sería afirmativa, pero algunos fans de Marvel han ido un poco más lejos con sus teorías alrededor del tráiler oficial, por ejemplo, el cameo de Matt Murdock (Charlie Cox) como el abogado de Peter Parker (Tom Holland).

Después de tres temporadas, “Daredevil” fue cancelada repetidamente en Netflix y quitó la posibilidad de continuar viendo más acerca de este personaje, razón por la que se pide su ingreso al Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Y con nuevas noticias de “Spider-Man: No Way Home”, la esperanza de los seguidores de la serie se mantiene.

Al respecto, Charlie Cox fue consultado sobre si sería él quien aparece al lado de Peter Parker cuando es interrogado por el asesinato de Mysterio. En declaraciones para Steve Varley en una entrevista publicada en YouTube, de acuerdo a lo que recoge el portal Comicbook, ha negado aparecer en el tráiler de la película.

“Puedo prometerte que esos no son mis antebrazos”, respondió el actor de 38 años ante las dudas de su supuesto cameo. Pero esto no cierra por completo la posibilidad de verlo en “Spider-Man: No Way Home”, ya que otros comentarios que hizo daban a entender que está vinculado con la coproducción de Marvel Studios y Sony.

¿Daredevil en 'Spider-Man: No Way Home'?

Charlie Cox admitió que le gusta ser relacionado con la historia de “Spider-Man: No Way Home”, pero no quisiera “arruinar” nada al hablar demasiado. Sin confirmar ni negar su fichaje en la próxima película del arácnido, solo indicó que es muy complicado cuando le preguntan sobre ello.

“Sabes que también me gusta ... Hace que… no quisiera arruinar algo de ninguna manera. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, me pone un poco ansioso en ese sentido, ya sabes, porque es algo difícil de hablar. Sabes todo lo que diría, supongo que todos, incluido yo mismo, tendremos que esperar y ver qué pasa”, dijo.

“Spider-Man: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland, estrena el 17 de diciembre en cines.

