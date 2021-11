Kate Bishop y Clint Barton en el segundo episodio de "Hawkeye", la nueva serie de Marvel Studios y Disney+. | Fuente: Marvel/ Disney+

Una nueva apuesta del catálogo televisivo de Marvel llegó este miércoles: "Hawkeye” estrenó sus primeros dos capítulos y nos mostró a Kate Bishop como la sucesora de Clint Barton, el icónico personaje interpretado por Jeremy Renner. Hailee Steinfeld, quien da vida en esta serie a Kate Bishop abre nuevas posibilidades para el Universo Marvel con su llegada al mundo de los superhéroes.

A continuación, nuestra reseña de los primeros dos capítulos de "Hawkeye", la serie de Marvel Studios y Disney+:

KATE BISHOP BRILLA CON LUZ PROPIA

El primer episodio nos habla un poco del pasado de Kate Bishop y cómo surgió su admiración por Clint Barton, Hawkeye, durante los sucesos de la batalla de Nueva York. Es el 2012 y minutos antes de la llegada de los Chitauris (que vimos en la película "Avengers"), una pequeña Kate Bishop descansa en su habitación, luego de una plática con su padre en la que resalta que su trabajo es mantenerla a salvo. Inicia la invasión a cargo de Loki y la casa de Kate y su familia, que se ubica frente a la Torre de los Vengadores, es casi destruida.

La casa de Kate, en el mismo epicentro de la batalla, se convierte en blanco fácil para los Chitauris, hasta que es salvada por Clint Barton, Hawkeye, naciendo así su admiración por uno de los Vengadores de perfil bajo. En el ataque, el padre de Kate muere.

Saltamos en el tiempo y una Kate Bishop de 22 años realiza un reto, haciendo uso de sus habilidades de arquera, y es expulsada de la universidad.

En Nueva York, Clint Barton y sus tres hijos están en el teatro viendo "Rogers", una versión a lo Hamilton con toques de comedia sobre el Capitán América y los Vengadores. Es ahí donde vemos a Clint usar un audífono, evidenciando así sus problemas auditivos tras años como Vengador. Además, en dos momentos vemos como Clint aún sufre por la pérdida de Natasha Romanoff, su hermana de luchas.

Por otro lado, Kate regresa a Nueva York y acompaña a su madre y su prometido a una cena de caridad, en la que logra escabullirse y llegar a un sótano dónde se realizaba una subasta del mercado negro. Ahí ve a Jack, el prometido de su madre, junto a su tío Armand comprando la espada retráctil de Ronin, el alter ego de Clint. Cuando se realizaba la subasta del traje de Ronin, irrumpe la mafia deportiva, llevando a Kate a tomar el traje e inicira secuencias de acción. Huye del lugar, salva a Lucky, el perro amante de las pizzas, y mientras escapaba de la mafia, Clint la encuentra. Aquí termina el primer episodio.

TRABAJO EN EQUIPO Y EL INGRESO DE ECHO

En el segundo episodio, Kate Bishop revela su identidad a Clint Barton y junto a él se alejan de la mafia deportiva, que está tras sus pasos. Para Bishop, Hawkeye no solo es su Avenger favorito, sino que también es su modelo a seguir. En una rutina de compañeros, Kate y Clint llegan a su departamento, donde le entregará el traje de Ronin, un pasado que llevó a Clint a sumar más de un enemigo.

Tras unos minutos de calma, llega la mafia deportiva e incendia el lugar. Kate, Clint y el perrito amante de las pizzas logran escapar y llegan a una nueva casa, de propiedad de la tía de Kate Bishop. Clint le enseña a Kate cómo curarse las heridas y piensa en cómo recuperar el traje.

Al día siguiente, Clint Barton envía a sus tres hijos a su casa, en dónde espera por ellos su esposa Laura. Clint tiene que continuar su trabajo para recuperar el traje de Ronin. Se despide de Kate con la intención de recuperar su traje. Sin embargo, hacia el final del episodio nos damos cuenta de que en su intento de regresar a su vida normal, es captado por la mafia. y secuestrado.

Por su parte, Kate tiene un incómodo momento junto a Jack y se da cuenta de una pista sobre la muerte de Arnand, tío del prometido de su madre, e intenta comunicarse con Clint. Usando los accesos de la empresa de seguridad de su familia, Kate ubica a Clint y llega a dónde la mafia lo tiene.

En una escena vemos a Echo, personaje interpretado por Alaqua Cox, quien dará vida a Maya Lopez, una de los pocos personajes sordos del Universo Marvel. ¿Qué pasará con Clint y Kate? ¿Qué papel jugará Echo en todo esto? A esperar el tercer capítulo, a mitad de temporada, para saber más hacia dónde nos lleva "Hawkeye".

