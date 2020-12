Siguiendo la línea de "Avengers", la plelícula "Thor: Love and Thunder" reunirá a otros personajes del UCM. | Fuente: Marvel Studios

Hace unas semanas, se dio a conocer que “Thor: Love and Thunder” sería una película tan grande como para tomar el lugar de una quinta entrega de “Avengers”. El secreto que se mantiene en las películas de Marvel Studios es una regla irrompible, pero la actriz Tessa Thompson compartió unos pocos detalles sobre lo que se vendrá.

Se sabe que el cuarto filme de “Thor” ocupará la Fase 4 del UCM junto a “Spider-Man 3” y otras producciones más. Sin embargo, con Taika Waititi de vuelta en la dirección y el regreso de Natalie Portman, se ha generado una gran expectativa por lo que sucederá en el futuro del Dios del trueno y Valkyrie.

“Puedo adelantar que definitivamente es la Reina de New Asgard cuando la encontremos”, cuenta Tessa Thompson a The Playlist sobre su personaje y agrega: “Y como fue el caso en las últimas cuatro, diría que ella es parte de una aventura que involucra a Thor, en el sentido de que se llama ‘Thor: Love and Thunder’. Yo diría que están pasando cosas interesantes”.

Valkyrie y Thor regresarán para una nueva aventura en el segundo filme dirigido por Taika Waititi para Marvel Studios. | Fuente: Marvel Studios

UN REENCUENTRO DE PERSONAJES

Si recordamos el final de “Avengers: Endgame”, los Guardianes de la Galaxia son visitados por Thor en su nave, luego de que el superhéroe dejara a su compañera Valkyrie a cargo del reino de Asgard en la Tierra. Poco después se supo el grupo liderado por Star-Lord sería incluido en la película protagonizada por Chris Hemsworth. ¿A quién más podríamos ver?

“Tenemos algunos personajes nuevos; tenemos algunas personas potencialmente de otros bolsillos del UCM. Y luego tenemos algunas personas, tal vez, que hemos visto antes”, agregó la estrella que da vida a la guerrera asgardiana. Es decir, unos retornos que posiblemente eran descartados por los fanáticos.

Recientemente, se reportó que Jaimie Alexander volvería como Lady Sif en “Thor: Love and Thunder” tras no haber aparecido en las últimas películas de Marvel Studios. Además de su fichaje, podría darse que los espectadores se reencuentren con otro viejo conocido, o haya un cameo importante de algún otro miembro original de los Avengers.

