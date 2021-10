La argentina Victoria Alonso, productora ejecutiva de Marvel Studios, se negó a hablar en inglés en una entrevista durante la premiere de "Eternals". | Fuente: Captura de pantalla/Twitter

¡Que todos aprendan español! Así ha sido el pedido de Victoria Alonso, productora ejecutiva de Marvel, durante la premiere de “Eternals”. En la alfombra roja, la argentina compartió un divertido momento junto a Salma Hayek y Don Lee, mientras eran entrevistados por periodistas de EE.UU.

“Lo único que te voy a decir es que tenemos dos superhéroes”, inició Alonso al responder a la prensa estadounidense. “Pero ellos no hablan español…”, interrumpió la actriz mexicana y la siguiente respuesta se convirtió en lo más comentado en las redes sociales: “A mí no me interesa, ¡que aprendan todos!”.

El momento fue tendencia en Argentina y otros países de Latinoamérica, debido a que normalmente los latinos se ven en la obligación de responder en inglés a los reporteros, sin embargo, esta vez Victoria Alonso se negó y fue tajante en mandar a todos a estudiar nuestro idioma.

Nacida en La Plata, Argentina, Victoria Alonso (55 años) es actualmente la presidenta ejecutiva de producción física en Marvel Studios. Ha co-producido películas como “Iron Man”, “Iron Man 2”, “Thor”, y “Capitán América: El primer vengador”. Desde la exitosa cinta “The Avengers” es productora ejecutiva de todos los filmes del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

La premiere mundial de 'Eternals'

“Eternals”, la nueva película de Marvel, se estrenará el próximo 4 de noviembre en salas de cine y la premiere se realizó el pasado lunes 18 de octubre en Hollywood. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Don Lee, Richard Madden, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff y Kit Harington estuvieron presentes en la alfombra roja.

La cinta dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar por “Nomadland”, abarcará una historia completamente nueva centrada en un equipo de superhéroes de un origen más complejo que los Avengers. Ellos nunca pudieron intervenir en los hechos que marcaron a la humanidad que no involucraban a los Desviantes, sus más grandes enemigos.

