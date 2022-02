"Matrix Resurrections" llegó al servicio de 'streaming' HBO Max el pasado mes de enero. | Fuente: Warner Bros.

Un coproductor del largometraje "Matrix Resurrections" está demandando en tribunales estadounidenses al grupo Warner Bros. argumentando ruptura de contrato, luego de que el estudio decidiera lanzar la película en una plataforma de 'streaming' al mismo tiempo que en los cines.

La demanda presentada en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) por el grupo de entretenimiento Village Roadshow alega que el estudio cambió la fecha de lanzamiento de "Matrix Resurrections" para generar más suscripciones en HBO Max, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.

"A pesar de saber muy bien que eso podría afectar los ingresos de taquilla de la película y privaría a Village Roadshow de cualquier ventaja económica que WB y sus afiliadas disfrutarían", afirma la demanda.

Es el más reciente capítulo en una batalla creciente entre quienes quieren lucrar con los estrenos en los cines y los estudios de Hollywood que quieren aumentar sus servicios de 'streaming'.

Demandas por culpa del 'streaming'

Esta acción sucede a la demanda ya efectuada y anunciada públicamente por Scarlett Johansson contra los estudios Disney por pérdida de ingresos debido a que la película fue difundida en la plataforma Disney+ cuando aún estaba siendo proyectada en los cines.

WarnerMedia, el conglomerado de entretenimiento del cual Warner Bros. es filial., exhibió su catálogo de 2021 en HBO Max, al tiempo que Hollywood lidia con la pandemia de la COVID-19 y los cines cerrados.

"Matrix Resurrections" es el cuarto lanzamiento de la trama protagonizada por la estrella Keanu Reeves. Hasta comienzos de febrero había recaudado unos 37 millones de dólares en las taquillas de América del Norte.

La primera versión de la historia "Matrix", lanzada en 1999, ingresó 172 millones de dólares.



Sinopsis oficial de 'Matrix 4 Resurrections'

¿Qué ocurre en “Matrix Resurrections”? Lee aquí la sinopsis oficial:

“Es una continuación de la historia establecida en la primera película de The Matrix. Reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los íconos cinematográficos Neo y Trinity en una expansión de su historia que se aventura de nuevo en la Matrix e incluso más profundamente en la madriguera del conejo. Una nueva aventura alucinante con acción y escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocativo donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente”.

(Con información de AFP)

