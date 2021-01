Michael Apted, el ecléctico director británico, falleció a los 79 años. | Fuente: AFP

El director Michael Apted tuvo una ecléctica trayectoria en el cine y la televisión: de documentales a películas de espías; así como series de época. El respetado británico murió a los 79 años, según confirmó su representante de la agencia Gersh. No se han dado a conocer los motivos de su muerte.

Quizá lo más influyente de su amplísima y muy variada trayectoria fue la serie documental "Up", en la que grabó cada siete años la evolución de 14 niños británicos de medios socioeconómicos distintos, desde que tenían siete años, cuando el proyecto empezó en 1964, hasta sus 63 años.

"Seven Up!" (1964) fue el primer documental de este ambicioso proyecto y el único que contó con la dirección de Paul Almond antes de que Apted tomara el relevo a partir de "7 Plus Seven" (1970). En total, firmó ocho de estos documentales, el último de los cuales fue "63 Up" (2019).

TÍTULOS PARA TODOS LOS GUSTOS

No obstante, el cineasta también dejó su huella en la ficción y con películas destinadas al gran público como "The World Is Not Enough" (1999), cinta de James Bond con Pierce Brosnan y Denise Richards.

También estuvo al frente de "Las crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba" (2010), el cierre de la trilogía fantástica.

Además, Michael Apted se llevó a Sigourney Weaver a la selva en "Gorilas en la niebla" (1988), retrató junto a Sissy Spacek la vida de la legendaria cantante de country Loretta Lynn en "La hija del minero" (1980), sustituyó al entonces enfermo Curtis Hanson en la surfera "Pasión por las olas" (2012) y probó suerte en el thriller junto a William Hurt en "Gorky Park" (1983).

Su última película de ficción fue "Unlocked" (2017), que contó con un reparto muy notable liderado por Noomi Rapace, Michael Douglas, John Malkovich y Orlando Bloom.

Asimismo, Apted también se sentó en la silla de director en episodios de series muy reconocidas como "Roma", "Ray Donovan" y "Masters of Sex".

SE DESPIDEN

Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director, lamentó la muerte de su colega en un comunicado difundido por el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA). "Pasé incontables horas literalmente a medio metro de Michael y me encantó cada minuto", dijo.

"Sentimos tristeza en el corazón hoy, al llorar la desaparición de este querido director", declaró en un comunicado Thomas Schlamme, actual director DGA, del que Michael Apted también fue presidente.

"Su herencia quedará por siempre grabada en el mundo del cine y de nuestra asociación", agregó para luego calificar a su predecesor de "visionario intrépido" y del que alabó su "sabiduría" y su "ingenio".

"La serie 'Up' mostró todo lo bueno que podía dar la televisión en su ambición y su capacidad en ser el espejo de la sociedad y en entretener a la gente, enriqueciendo a la vez nuestra perspectiva sobre la condición humana", dijo Kevin Lygo, director de ITV, la cadena que retransmitía los documentales. (Con información de AFP y EFE)