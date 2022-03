Jared Leto interpreta a Michael Morbius en la cinta "Morbius" | Fuente: @JaredLeto

Jared Leto, dará vida al doctor Michael Morbius en “Morbius”, la próxima cinta del universo de villanos de Spider-man. El metódico actor ha tenido una larga carrera en el mundo del cine, con destacadas películas como en la impactante “Requiem for a Dream”, en el futurista drama “Mr. Nobody” o en la nominada y galardonada “Dallas Buyer Club” donde consiguió un Oscar por su interpretación. Leto, sin duda alguna, ha dado cátedra de su increíble actuación dentro del séptimo arte.

El actor de 50 años, ha logrado conseguir una carrera multifacética como artista, la cual le ha brindado elogios en su paso por Hollywood, como también algunas críticas negativas por su peculiar forma de adentrarse en la actuación a la hora de interpretar un personaje. Por ello, ante el próximo estreno de su protagónica película “Morbius”, aquí algunas curiosidades de Jared Leto a través de su vida:

El metódico Leto

Infancia marcada

Tras la separación de sus padres, el pequeño Jared tuvo una infancia nómada, viviendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos junto a su abuelo, madre y su hermano. Leto creció en ambiente poco convencional. Incluso, tras la ruptura familiar, su padre se suicidó cuando él tenía ocho años. Este hecho marcó al niño, quien pese a todo siguió su vida acompañado de su familia y creciendo en un ambiente de artistas.

Primeros trabajo y regalo de infancia

A los doce años, Jared Leto debutó en el mundo laboral como friegaplatos en un local de barbacoas, con sus primeros sueldos se compró su primera guitarra. Sin embargo, este no fue el primer instrumento que ostentó de niño, ya que a los 10 años sus abuelos y madre le regalaron un piano, el cual aprendió a tocar sin mucho esfuerzo, demostrando sus dotes como artista, a tal punto que formó su primera banda de rock con su hermano a esa corta edad. Él “emprendedor” Leto buscaba toda forma de hacer negocios y conseguir dinero, incluso convertirse en vendedor de marihuna cuando trabajaba como acomodador en un cine. "Me despidieron por vender marihuana por la puerta trasera. Yo solo era un emprendedor", reveló Leto en el show de Ellen DeGeneres.

30 seconds to Mars

En el año 1998, Jared Leto armó, junto a su hermano, la banda 30 Seconds to Mars, siendo Jared la voz principal. Tras un par de años logró el éxito musical luego de su segundo álbum. Tras ello, dividió su carrera entre el cine y la música, logrando conciertos multitudinarios en todo el mundo. Al respecto, la banda obtuvo el récord Guiness por hacer 366 conciertos en menos de dos años para promocionar su álbum. Algunas de las canciones icónicas de la banda fueron “The Kill”, “Closer to the edge”, “A Beautiful lie” y “Up in the Air”.

Alias y nombres

El multifacético Jared Leto ha dirigido producciones de video musicales y cortos bajo el nombre de “Bartholomew Cubbins”, este seudónimo fue inspirado en el universo del caricaturista y escritor Dr. Seuss. Entre los vídeos musicales que produjo, se encuentra el segundo sencillo de su carrera como músico, “The Kill”, en el cual tuvo inspiración en “El Resplandor” la adaptación del libro de Stephen King a manos de Stanley Kubrick. En entrevistas, Leto detallaba “La idea del aislamiento, la identidad y el auto-descubrimiento fueron todos elementos presentes en la canción. Me pareció que este homenaje fue un buen punto de partida y pronto creció para incluir a muchos más elementos fuera de la pieza original de Kubrick”.

Leto y la tecnología

Leto es un amante de la tecnología. El artista, incluso, ha participado en conferencias tecnológicas y junto a ello, ha logrado tener una cercanía al mundo de la virtualidad. Esto lo llevó a crear una plataforma online de streaming a la que llamó VyRT, en la cual transmite conciertos y facilita el acceso a sus fanáticos a nivel mundial.

El método y Leto

El peculiar actor es muy reconocido por su actuación metódica, el cual se produjo por primera vez dentro de “Requiem for a dream”, donde interpreta al adicto Harry Goldbfarb. En una entrevista para la revista Rolling Stone, Leto comentó que para prepararse para el papel entabló amistad con adictos a la heroína de Brooklyn y pasó varias semanas durmiendo junto a vagabundos. Por si fuese poco, solía inyectarse agua frente a los adictos para pasar desapercibido. El actor siempre busca involucrarse lo más que puede con su papel.

Leto en Haití

En su nómada vida de infancia y juventud, Jared llegó a mudarse a Haití, debido al trabajo de su madre. En muchas ocasiones, el artista ha recordado el país caribeño con mucho cariño, además de sentir un vínculo que llevara consigo toda la vida. Incluso, en el año 2010 cuando ocurrió el terremoto en este país, el cual fue uno de los más devastadores en la historia, el actor brindó su apoyo a las personas afectadas viajando hacia allá.

Activista por el mundo

Leto, más allá de su carrera como artista, ha logrado mantener una vida en comunión con la naturaleza, los derechos humanos y los animales. Jared ha participado en varias causas, logrando ser designado como embajador del Fondo Mundial para la Naturaleza. Por otro lado, mantiene un régimen alimenticio apartado del consumo animal, siendo vegano durante gran parte de su vida. Un dato curioso es que PETA lo nominó al vegano más sexy del mundo.

Rechazó a Eastwood

Jared Leto increíblemente le dijo “No” al reconocido actor y director Clint Eastwood, por si fuese poco, lo rechazó para nada más y nada menos que la cinta “El francotirador”, una de las óperas primas de Eastwood, la cual le otorgó cuantiosas nominaciones al Oscar. No contento, iba a repetir el pastel con Jean-Marc Vallée y rechazar “Dallas Buyer Club”, pero finalmente cambió de opinión, logrando el Oscar a mejor actor de reparto por su participación en la memorable cinta.

Los riesgos del método

Ser un actor de método, como Jared Leto, tiene garrafales consecuencias, tal como ocurrió para “Chapter 27”. El actor interpretó a Mark Chapman, el reconocido asesino y fanático de John Lennon. Para este papel, Leto ganó un aproximado de 30 kilos, pero este exceso terminó pasándole factura, tal como reveló en el medio de comunicación The Guardian "Realmente, es estúpido hacer algo así. Me dio gota y mi colesterol subió tan rápido en tan poco tiempo que mis médicos querían recetarme atorvastatina, que es para personas mucho más mayores. Una vez más, sin embargo, fue un viaje fascinante“. Cabe resaltar que, su papel dentro de la película recibió grandes elogios por parte de la crítica especializada.

