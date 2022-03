Adria Arjona en el set de grabaciones de "Morbius" | Fuente: @adriaarjona

Adria Arjona es una joven actriz que se está abriendo paso en Hollywood, la latina participa en “Morbius” como la coprotagonista e interés amoroso de Michael Morbius. La cinta de Sony Pictures Entertainment, próxima a estrenarse el 31 de marzo en las salas de cines, le ha brindado la oportunidad de brillar con luz propia a la actriz de 29 años que interpreta a Martine Bancroft en la cinta de Daniel Espinosa.

Pero este no es su primer paso de la actriz en la pantalla norteamericana, por el contrario, tiene una lista de series y películas en las que ha estado presente Arjona, tal es el caso de “Pacific Rim: Insurreccion”, “Emerald City”, ”True Detective”, “Goog Omens” o “Person of Interest”, por ello, con la experiencia que maneja, decidió lanzarse nuevamente a la gran pantalla y audicionar para “Morbius” e interpretar a Martine Bancrof, prometida y futura esposa de Morbius en los cómics.





See Dr. Michael #Morbius’ unfortunate side effect - exclusively in movie theaters April 1. Get tickets now! 🎟 https://t.co/tb0BpoRvWh pic.twitter.com/gOOzTsHOho — Morbius (@MorbiusMovie) March 24, 2022

Adria y Martine

Recientemente, en una entrevista al portal San Diego Red, la actriz originaria de Puerto Rico, reveló algunos detalles de la etapa de casting y su perseverancia por conseguir el papel coprotagónico en “Morbius”:

“Fue un proceso bastante normal. Tuve una reunión con el director Daniel Espinosa, conversamos, nos caímos muy bien, pero me dijo que tal vez era muy joven, que no sabía, y le dije: “Por favor, déjame audicionar, te voy a comprobar que sí puedo ser Martine”, y efectivamente audicioné y al día me dieron el papel. Me dieron un montón de nervios y de ansiedad, pero inmediatamente nos pusimos a trabajar con los escritores hasta llegar al set, lo tuve que pelear, no me lo pusieron fácil”, detalló en la entrevista en San Diego Red.

A diferencia de su contraparte en los cómics, la Dra. Martine Bancroft es una de las recurrentes víctimas de Morbius para saciar su sed de sangre, trayéndole futuras consecuencias como su transformación con apariencia vampírica. Pero en la película buscarán darle un giro, y Martine será el cable a tierra para el Dr. Morbius y así, evitar a toda costa que pierda su humanidad. Al respecto de esta relación, Adria dio algunos detalles.

“La relación de Martine y Morbius me encanta, es super interesante, y tal vez si Morbius no hubiera estado tan enfermo, hubieran sido los mejores amores del mundo, se hubieran casado o algo así. Se quieren mucho, se tienen mucho respeto. Creo que Martine es el ancla para el Dr. Morbius, y es la única persona en la que confía y le dice las cosas. Trabajan mucho en equipo”, declaró la actriz latina.

Adria Arjona junto a Jared Leto | Fuente: @MorbiusMovie

Por otro lado, Arjona dio algunas palabras al respecto de su compañero y protagonista de la película, Jared Leto.

“Trabajar con Jared fue increíble, él se mete a full en los personajes. Le decía doctor a él, él me decía doctora a mí. La verdad es que no lo conocí mucho trabajando, porque ahí era el doctor Morbius, conocí a Jared hasta después”.

La actriz Adria Arjona, quién es hija del reconocido cantante Ricardo Arjona, se encuentra más que emocionada por su rol en “Morbius” y no descarta interpretar a Martine en una posible secuela de la cinta.

