'Spider-Man: No Way Home' y 'Euphoria' lideran las nominaciones de los MTV Movie & TV Awards.

El 5 de junio se llevarán a cabo los MTV Movie & TV Awards que, en esta oportunidad, se fusionarán con otra premiación de la cadena televisiva: los Movie & TV Awards: Unscripted, que reconoce a los reality shows. 'Spider-Man: No Way Home', 'Euphoria' y 'RuPaul’s Drag Race' son las producciones con más nominaciones.

El miércoles 11 de mayo, MTV anunció las nominaciones de sus diferentes categorías, varias de las cuales son neutrales en lo que se refiere a género, al combinar a actrices y actores en una misma. También hay categorías en las que compiten películas con series. Desde el mismo 11 de mayo, los seguidores pueden votar por las 26 categorías en vote.mtv.com

Esta edición tendrá nuevas categorías. En el lado de películas y televisión están Mejor Canción y una denominada 'Here for the hookup'. Mientras que en lo correspondiente a reality shows están Mejor Retorno de un Reality, Mejor Música de un Documental, Mejor Romance de Reality y Mejor Estrella de Reality.

En la edición del año pasado, realizada el 15 de mayo, la anfitriona fue la comediante Leslie Jones. Para la de este año, aún no se ha anunciado quién será.

Principales categorías

Cine y televisión

Mejor película

“Dune”

“Scream”

“Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

“The Adam Project”

“The Batman”

Mejor serie

“Euphoria”

“Inventing Anna”

“Loki”

“Squid Game”

“Ted Lasso”

“Yellowstone”

Mejor actuación en una película

Lady Gaga: “House of Gucci”

Robert Pattinson: “The Batman”

Sandra Bullock: “The Lost City”

Timothée Chalamet: “Dune”

Tom Holland: “Spider-Man: No Way Home”

Mejor actuación en una serie

Amanda Seyfried: “The Dropout”

Kelly Reilly: “Yellowstone”

Lily James: “Pam & Tommy”

Sydney Sweeney: “Euphoria”

Zendaya: “Euphoria”

Mejor superhéroe

Daniel Craig: “No Time to Die”

Oscar Isaac: “Moon Knight”

Scarlett Johansson: “Black Widow”

Simu Liu: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Tom Holland: “Spider-Man: No Way Home”

Mejor villano

Colin Farrell: “The Batman”

Daniel Radcliffe: “The Lost City”

James Jude Courtney: “Halloween Kills”

Victoria Pedretti: “You”

Willem Dafoe: “Spider-Man: No Way Home”

Mejor beso

Hunter Schafer y Dominic Fike: “Euphoria”

Lily Collins y Lucien Laviscount: “Emily in Paris”

Poopies y the snake: “Jackass Forever”

Robert Pattinson y Zoë Kravitz: “The Batman”

Tom Holland y Zendaya: “Spider-Man: No Way Home”

Mejor actuación cómica

Brett Goldstein: “Ted Lasso”

John Cena: “Peacemaker”

Johnny Knoxville – “Jackass Forever”

Megan Stalter: “Hacks”

Ryan Reynolds: “Free Guy”

Descubrimiento actoral

Alana Haim: “Licorice Pizza”

Ariana DeBose: “West Side Story”

Hannah Einbinder: “Hacks”

Jung Ho-yeon: “Squid Game”

Sophia Di Martino: “Loki”

Mejor pelea

Black Widow vs. Widows: “Black Widow”

Cassie vs. Maddy: “Euphoria”

Guy vs. Dude: “Free Guy”

Shang-Chi bus fight: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Spider-Men end battle: “Spider-Man: No Way Home”

Here for the Hookup

“Euphoria”

“Never Have I Ever”

“Pam & Tommy”

“Sex/Life”

“Sex Lives of College Girls”

Mejor canción

“Here I Am (Singing My Way Home)”: Jennifer Hudson -. “Respect”

“Just Look Up”: Ariana Grande & Kid Cudi - “Don’t Look Up”

“Little Star”: Dominic Fike - “Euphoria”

“On My Way (Marry Me)”: Jennifer Lopez - “Marry Me”

“We Don’t Talk About Bruno”: Encanto Cast - “Encanto”

Reality Shows

Mejor serie de reality documental

“Jersey Shore: Family Vacation”

“Love & Hip Hop: Atlanta”

“Selling Sunset”

“Summer House”

“The Real Housewives of Beverly Hills”

Mejor serie de competición

“American Idol”

“Dancing with the Stars”

“RuPaul’s Drag Race”

“The Challenge: Spies, Lies & Allies”

“The Masked Singer”

Mejor reality de estilo de vida

“Bar Rescue”

“Dr. Pimple Popper”

“Making It”

“Selena + Chef”

“Queer Eye”

Mejor estrella de reality

Chris “CT” Tamburello: “The Challenge”

Chrishell Stause: “Selling Sunset”

Lindsay Hubbard: “Summer House”

Teresa Giudice: “The Real Housewives of New Jersey”

Willow Pill: “RuPaul’s Drag Race”

Mejor programa de conversación

“The Daily Show with Trevor Noah”

“The Drew Barrymore Show”

“The Kelly Clarkson Show”

“The Late Show with Stephen Colbert”

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”

