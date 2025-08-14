Sinead O'Connor será llevada al cine con un inédito biopic sobre su vida y carrera musical

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sinead O'Connor estará pronto en la pantalla grande. A dos años de su sensible fallecimiento, se pudo conocer que la icónica cantante irlandesa será llevada a los cines de todo el mundo en un inédito biopic sobre su vida y sus inicios en la música, industria donde triunfó gracias a sus interpretaciones y su incomparable voz siendo reconocida como una de las mejores representantes del pop y rock alternativo de los 90.

De acuerdo con información de Variety, la nueva película biográfica sobre Sinead O'Connor estará a cargo de la productora irlandesa ie: entertainment, que también hizo Nothing Compare, un documental sobre O'Connor del 2022 y que contó con la participación de la propia estrella musical antes de su deceso.

Del mismo modo, el largometraje sobre Sinead O'Connor estará a cargo de las otras dos productoras irlandesas Nine Daughters y See-Saw Films, empresas que vuelven a juntarse tras haber colaborado juntas en el drama romántico Ammonite (2020).

Asimismo, el portal estadounidense revela que la película, que aún no tiene título oficial, será dirigida por Josephine Decker con un guion de la escritora irlandesa Stacey Gregg.

En la producción estará la fundadora de Nine Daughters, Fodhla Cronin O'Reilly. Ella contará con Iain Canning y Emile Sherman, ganadores del Óscar con la película británica El discurso del rey (2010). También estarán Neil Chordia y el músico Tim Clark, quien será productor ejecutivo para ie: entertainment. "BBC Film financia el desarrollo de la película", precisa Variety.

Sinéad O’Connor se consolidó como unas de las mejores cantantes de los 90 con su éxito 'Nothing Compares 2u'. | Fuente: Facebook (Sinéad O'Connor)

¿De qué tratará el biopic sobre Sinead O'Connor?

Aún no existe una sinopsis oficial sobre la película biográfica de Sinead O'Connor. Tampoco se conoce quién será la actriz que interpretará a la cantante irlandesa ganadora de un Grammy a los 23 años gracias a su álbum I Do Not Want What I Haven't Got y su sencillo musical más exitoso: Nothing Compares 2 U.

No obstante, de acuerdo con el reporte de Variety, el filme explorará “la infancia y la juventud” de la estrella irlandesa, además de mostrar mayores detalles sobre sus inicios en la música donde brilló interpretando temas relacionados al desamor, el racismo, el abuso infantil y otros mensajes sobre su activismo feminista.

“(La película) buscará contar la historia de cómo una joven dublinesa se enfrentó al mundo, examinando cómo su fama mundial pudo haberse cimentado en su talento, pero su nombre se convirtió en sinónimo de sus esfuerzos por visibilizar los crímenes cometidos por la Iglesia católica y el Estado irlandés”, señala el medio.

Sinead O'Connor falleció por un agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. | Fuente: EFE

¿Quién fue Sinead O'Connor?

Sinéad O'Connor fue una cantante, compositora y activista irlandesa de 56 años reconocida como una de las grandes representantes del pop y rock alternativo de los 90.

Nacida el 8 de diciembre de 1966 con el nombre de Sinéad Marie Bernadette O'Connor, la artista debutó en la música con su álbum The Lion and the Cobra (1987) teniendo éxito internacional. No obstante, se hizo famosa con su segundo álbum I Do Not Want What I Haven't Got (1990) recibiendo excelentes críticas.

Dicho disco fue el más vendido de su carrera con siete millones de copias en todo el mundo teniendo como sencillo principal el tema Nothing Compares 2 U, que fue nombrado la canción número uno a nivel mundial en 1990 por los Billboard Music Awards.

Otros éxitos de la cantante fueron: The Emperor’s’ New Clothes, No Man’s Woman, Thank You For Hearing Me, Fire on Babylon, Drink Before The War, entre otros.

O'Connor fue hallada sin vida el 26 de julio de 2023 en su domicilio en Londres como consecuencia del agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, según reveló el diario Irish Independent. El hecho ocurrió un año después de que su hijo, Shane, de 17 años, se quitara la vida.