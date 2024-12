¿Nosferatu es la mejor película de terror del año? Las primeras críticas lo avalan

El vampiro vuelve a aterrorizarnos antes de terminar el 2024 y las primeras reseñas la consideran de las mejores películas del año.

La nueva versión de "Nosferatu" ha generado un gran revuelo entre la crítica especializada, y por muy buenas razones. Y es que muchos expertos consideran que Robert Eggers ha revitalizado el cine de terror con obras como La bruja y El faro, y ahora se enfrenta al desafío de hacer este remake basado en el clásico de F. W. Murnau de 1922, considerado una obra maestra del género. La película ya ha sido proyectada ante la crítica especializada, y las primeras opiniones apuntan a que estamos ante una de las mejores películas del año.

Una primera crítica excepcional

En la página especializada en cine Rotten Tomatoes, esta película, que se estrena en la última semana de diciembre, ha deslumbrado con una aprobación inicial de 95%, y se coloca como una de las cintas mejor valoradas del año sin haber sido proyectada en el cine.

Por su parte, el crítico Chris Evangelista de Slashfilm afirmó: "He visto casi todas las adaptaciones de Drácula que se te ocurran y me sé la historia al dedillo, pero aun así Nosferatu me ha cogido por sorpresa. Y, sobre todo, me ha asustado de la forma en la que lo hace una pesadilla especialmente cruel (...). No es solo una gran película de terror, sino una de las mejores películas del año".

Esta nueva entrega se presenta fiel a la original, pero mejorada, lo cual es buena señal para los amantes del género. En Total Film, la escritora Becky Darke señala que Eggers ofrece exactamente lo que sus seguidores esperaban:"Si lo que querías era ver la renovación de la narrativa clásica de Drácula dirigida por Robert Eggers, eso es lo que obtienes".

Un elenco de primera línea

Durante su primera proyección, la mayoría de los críticos elogiaron el reparto de esta película, destacando la actuación de los protagonistas como una de las mejores parten que componen esta producción.

"Nicholas Hoult y Lily-Rose Depp son inquietantes y encantadores, y Bill Skarsgård demuestra una vez más por qué es un gran actor de personajes", afirmó Tessa Smith, de Mama's Geeky.

Sin embargo, no todas las opiniones sobre Nosferatu son positivas, ya que, por ejemplo, Peter Debruge, de Variety, considera que algunas actuaciones y elementos narrativos son cuestionables. "La cinta se ve lastrada por diálogos pretenciosos, un ritmo somnoliento e interpretaciones flojas, especialmente la de Lily-Rose Depp como la damisela condenada".

El elenco principal de la película recibió las mejores críticas | Fuente: Universal Pictures

Homenaje al Nosferatu original

La visión de Eggers para realizar este filme también ha sido motivo de debate entre los críticos. Mientras algunos alaban su estilo visual y respeto por el material original, otros critican la falta de terror explícito en comparación con el Nosferatu de Murnau.

Para Peter Bradshaw, de The Guardian, "el vampiro de Eggers es más estilizado, más reflexivo, pero menos sibilino y terrorífico de lo que debería ser (...). Esta es una elaborada y detallada carta de amor al original, inteligentemente respetuosa y fiel".

Candidata poderosa al Oscar 2025

Tal parece que la emoción por la película no se queda solo en el género del terror, ya que algunos críticos comienzan a especular sobre una posible nominación al Oscar, gracias a su audaz dirección, interpretaciones destacadas y la atmósfera cuidadosamente construida.

Se espera que Nosferatu llegue a los cines el próximo 25 de diciembre. Si eres amante del terror clásico y del cine de autor, esta nueva versión de Eggers promete ser una experiencia inolvidable.