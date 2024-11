Películas de videojuegos de terror: Las 5 mejores adaptaciones del cine según la crítica y los gamers

Te mostramos las adaptaciones de videojuegos de terror mejor recibidas por la audiencia, aunque ninguna ha conseguido puntuación perfecta hasta ahora.

Aunque las adaptaciones de videojuegos de terror al cine no siempre han logrado su cometido de gustarle a los espectadores, hay varias producciones que han intentado capturar la esencia de los juegos que las inspiraron, mostrando desde terror psicológico hasta acción intensa, por lo que han conseguido las mejores puntuaciones de la crítica como películas basadas en videojuegos de terror.

Top 5 de las mejores películas de terror basadas en videojuegos

De acuerdo con las evaluaciones realizadas en estas dos páginas especializadas en cine, IMDb y Rotten Tomatoes, resulta algo difícil hasta el momento que una película de terror inspirada en un videojuego pueda obtener una calificación alta o al menos se acerque a ella.

1. Silent Hill (2006)

Está basada en la popular saga de videojuegos de terror psicológico, esta película captura la atmósfera sombría y sus criaturas grotescas. Es una adaptación bastante fiel al material original y recibió una valoración de 6.8 de 10.

Silent Hill te mantiene atrapado por su ambiente tenebroso y su terror psicológico | Fuente: https://www.imdb.com/

2. Resident Evil (2002)

La primera película de la franquicia protagonizada por Milla Jovovich ha sido hasta el momento la mejor valorada debido a la captación de la acción y el terror del videojuego y trasladarlo al cine. Esta película fusiona acción, zombies y un toque de terror, motivos por los cuales ha obtenido numerosos seguidores. Su puntuación es de 6.6.

La primera película de la saga Resident Evil ha sido la mejor valorada | Fuente: https://www.imdb.com/

3. Horizonte Final (1997)

Tiene una puntuación de 6.6 y su mezcla de ciencia ficción y horror psicológico le ha dado el lugar de clásico de culto. Aunque no está basada de forma directa en un videojuego de terror, esta película comparte elementos y temas similares con títulos como Dead Space.

Horizonte Final combina la acción en el espacio con el terror psicológico | Fuente: https://www.imdb.com/

4. Dead Space: Downfall (2008)

Esta película animada mantuvo a los monstruos del juego y contó, según los críticos, con una buena animación, aunque algunos la consideran solo una precuela del videojuego. Tiene una valoración de 6.3.

La película animada Dead Space:Downfall también sirvió de precuela del videojuego | Fuente: https://www.imdb.com/

5. Fatal Frame o Project Zero (2014)

Un filme de terror psicológico que evoca la atmósfera del popular juego japonés y que explora lo sobrenatural. Su trama que gira en torno a una estudiante de un colegio solo para niñas que busca descubrir lo que se esconde detrás de una cámara maldita. Ha recibido buenas críticas y su puntuación es de 5.8.

El terrorífico juego japones Fatal Frame también sirvió de base para recrear una película | Fuente: https://www.imdb.com/

No podemos cerrar esta selección sin mencionar a la película 'Five Nights at Freddy's', la cual fue un éxito de taquilla el año pasado, gracias a los fans del videojuego que abarrotaron los cines, sin embargo, recibió en su mayoría puras críticas negativas y su valoración fue de 5.4.

Estas películas de terror permiten experimentar las tramas y atmósferas de los videojuegos en un formato diferente. Aunque no siempre logran captar la esencia original, estas adaptaciones tienen un lugar especial en el cine.

Si te gusta este género y además eres fanático de los videojuegos sangrientos y de horror, de seguro querrás verlas.