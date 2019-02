"A Star is Born" de Bradley Cooper. | Fuente: Warner Bros. | Fotógrafo: Neal Preston

Los Oscar 2019 no son solo una celebración del cine, sino también de la música. Las canciones nominadas, así como aquellas emblemáticas de alguna película -como es el caso de "Bohemian Rhapsody"- sonarán en la gala que se realizarán en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Sin embargo, hubo una cancelación de último minuto. Kendrick Lamar no se presentará en los Oscar 2019 para interpretar "All the Stars", canción nominada por "Black Panther". El músico hace dúo en esta pieza con la cantante SZA.

Sin embargo, así como Kendrick Lamar y SZA desistieron de participar, otros hicieron su ingreso: se trata nada menos que de la banda Queen, quienes junto con Adam Lambert como vocalista harán vibrar al público con "Bohemian Rhapsody".

A CONTINUACIÓN LA LISTA DE PRESENTACIONES EN LOS OSCAR 2019:

Queen | Fuente: Archivo

Nominadas:

"Shallow" ("A Star is Born"). Interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

"The Place Where Lost Things Go" ("Mary Poppins Returns"). Cantada por Emily Blunt.

"I'll Fight" ("RBG"). Cantada por Jennifer Hudson.

"When a Cowboy Trades his Spurs for Wings" ("The Ballad of Buster Scrugss"). Cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)

Otros números musicales:

"Bohemian Rhapsody", interpretada por Queen y Adam Lambert