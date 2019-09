Pedro Almodóvar estuvo en el Festival del Cine de Venecia para recibir el León de Oro por su larga trayectoria. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CLAUDIO ONORATI

Comienza la carrera por los Oscar 2020. El director español Pedro Almodóvar quiere llevar su última cinta, "Dolor y gloria", a la cita que anualmente reúne lo mejor del cine, los premios de la Academia de Hollywood. Una posibilidad cada vez más tangible, ya que la Academia Española de Cine dio a conocer este jueves su decisión de proponer el filme al Óscar a mejor película internacional.



En Hollywood aún deben decidir si la cinta merece estar entre las cinco nominadas. Por ahora, "Dolor y gloria" ha conseguido casi un millón de espectadores en las salas españolas y varios galardones, así como la aprobación de los académicos de su país, que seleccionaron la cinta frente a las españolas "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó, y "Mientras dure la guerra", de Amenábar, las otras dos preseleccionadas.

Desde la Academia de Cine, en Madrid, la actriz Belén Cuesta fue la encargada de anunciar este jueves la cinta seleccionada, que competirá por el Oscar 2020 a mejor película internacional en los premios de cine más importantes de Hollywood, cuya gala 92 se celebrará el 9 de febrero en el teatro Dolby de Los Angeles (EE.UU.).



La productora Esther García, que acudió a la academia en representación del equipo de "Dolor y gloria", aseguró que "los actores están emocionados con esta noticia, están disfrutando de la experiencia y del viaje que les está proporcionando esta película, que para ellos está siendo muy importante".



García, directora de producción de las creaciones de Pedro Almodóvar, acudió en representación del director manchego, que está volando a Norteamérica para presentar su película en el Festival de cine de Toronto y en las salas de Estados Unidos y Canadá.

El estreno en las salas estadounidenses el próximo 4 de octubre permitirá al filme "competir en otras categorías" del Oscar 2020, explicó García.



La decisión de enviar "Dolor y gloria" a Hollywood es "muy importante para todos" los involucrados en la cinta, asegura García, pero especialmente para Asier (Etxeandia)", uno de los protagonistas del filme, a quien "mueve mucho esta película".

EL MENSAJE DE ALMODÓVAR



Por su parte, Pedro Almodóvar envió a los medios un comunicado agradeciendo "a los académicos españoles el apoyo y la oportunidad de poder competir una vez más en la categoría de mejor película internacional en los próximos Oscar", aunque recordó que "no será fácil estar entre las cinco nominadas" que acudirán al festival.



"Dolor y Gloria" tendrá que competir por estar entre las nominadas a mejor película internacional -denominación que sustituye este año a la de mejor película en lengua no inglesa- con títulos como "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, que representará a Rumanía; "It must be heaven", de Elia Suleiman (Palestina); "A vida invisível de Eurídice Gusmão", de Karim Ainouz (Brasil), o "Monos", de Alejandro Landes (Colombia).

¿CÓMO SE ELIJE LA LISTA FINAL?

De entre todos los filmes presentados, la Academia de Hollywood seleccionará nueve -un listado que habitualmente se da a conocer tradicionalmente en diciembre-, por lo que uno de los próximos pasos del equipo de Almodóvar será "conseguir que todos los académicos vean la película", ya que "si no la ven, no pueden votar", recuerda García.



De esa preselección saldrán los cinco títulos nominados al premio, que se anunciarán en enero.



Almodóvar ya conoce los mecanismos de la academia estadounidense: con la cinta "Todo sobre mi madre" ganó el galardón a Mejor Película en Lengua no Inglesa en 1999 y, cuatro años después, "Hable con ella" ganó el Oscar a mejor guion original.



A esas dos se suman otras cinco nominaciones en Hollywood desde 1988, cuando fue candidato al Oscar por primera vez, al mejor filme en lengua no inglesa con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

En cualquier caso, aunque el equipo de Almodóvar ya conozca el teatro Dolby, siguen sintiendo la misma "responsabilidad enorme" por representar al cine español, asegura García, junto al cineasta manchego en la productora El Deseo desde finales de los ochenta.



"Las primeras nominaciones fueron casi de incredulidad, y lo que tenemos en este momento es una enorme alegría", declaró la productora.

¿DE QUÉ VA LA PELÍCULA DE ALMODÓVAR?



"Dolor y Gloria" narra la historia del director Salvador Mallo, alter ego de Almodóvar, a través de tres épocas de su vida: su infancia en un pueblo al que emigró con sus padres; su primer amor en el Madrid de los 80, y el presente, en el que su protagonista está apartado del mundo, depresivo y enfermo.



Protagonizada por Antonio Banderas, que consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, la cinta cuenta con otros habituales en los filmes del director manchego, como Penélope Cruz y Julieta Serrano, y añade a Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia o Nora Navas.



Almodóvar, que cumple 70 años el próximo día 25, acaba de recibir en el Festival de Venecia el León de Oro de honor, un premio que reconoce la trayectoria profesional de quien los responsables de la Mostra consideran el director español más importante desde Luis Buñuel. EFE