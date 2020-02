Anthony Ramos durante los ensayos este sábado. | Fuente: ©A.M.P.A.S. | Fotógrafo: Matt Petit

La cuenta regresiva ya comenzó, y las estrellas más importantes de Hollywood se preparan para hacer su entrada triunfal en la Alfombra Roja E! de la 92a edición anual de los Premios de La Academia, para deslumbrar con los atuendos y esperar la premiación más importante en la industria cinematográfica.

Con cita en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, este 9 de febrero a las 5PM iniciará la transmisión en vivo de la #AlfombraRojaE! liderada por Giuliana Rancic y Ryan Secrest, dos de los mayores expertos en alfombras rojas de la industria, quienes ya están listos para recibir a todos y revisar uno por uno sus estilos que sin duda quedarán para la historia.

Los ensayos para la ceremonia se llevaron a cabo este sábado 8 de febrero y actores como Natalie Portman o Salma Hayek practicaron sus momentos que tendrán a cargo durante el evento.

Ensayos de la gala. | Fuente: ®A.M.P.A.S

Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit, Marriage Story), Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Margot Robbie (Bombshell), Florence Pugh (Little Women), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Elton John (Rocketman), Antonio Banderas (Dolor y Gloria - a los 59 años, el malagueño logró así su primera nominación a los Oscar de su carrera -), Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria), Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes), entre muchos otros, son los grandes favoritos y esperados de la gran alfombra roja.

Natalie Portman y Timothee Chalamet. | Fuente: ®A.M.P.A.S

La transmisión y cobertura en vivo de E! dará inicio las 5 p. m. (hora Perú) con la antesala de la Alfombra Roja, donde los máximos expertos en moda analizarán todos los pronósticos e imperdibles y jugosos detalles de moda y continuará con la transmisión del evento en sí a las 6:30PM.