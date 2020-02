Todas las Elsas del mundo se reunirán para cantar “Into the Unknow” en los Premios Oscar 2020. | Fuente: Captura de pantalla

La película “Frozen 2” fue la película más taquillera en su semana de estreno, sin embargo, su aceptación no logró formar parte de los nominados a ‘Mejor película animada’ en los Premios Oscar 2020.

No obstante, la Academia sabe que la historia de Elsa es fantástica y marcó un hito en el 2019, por lo tanto, los directivos de la ceremonia incluirán una gran actuación musical de las actrices que le dieron voz a la protagonista para cantar “Into the Unknow”.

De acuerdo con un tweet oficial de los Oscar, Idina Menzel no será la única que pisará el escenario, sino todas las Elsas del mundo, incluyendo a Gisela, quien dobló al personaje en España.

Junto a ellas se unirán Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia, y Gam Wichayanee, de Tailanda.

“Frozen 2” ha sido doblada a más de 45 idiomas y la canción “Into the Unknow” está traducida a más de 29 incluyendo el incluyendo inglés, sueco, alemán, islandés, noruego, francés, hindi, polaco, coreano, japonés y Sámi, entre otros.

Este tema está compuesto por los ganadores del Oscar, Kristen Anderson-Lopez y su esposo Robert Lopez.

TRANSMISIÓN DEL OSCAR

Fecha: Domingo 9, a las 8 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 10 p.m. (Argentina y Chile), 7 p.m. (México).

Canal: TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán los canales que transmitirán la entrega de premios.

LOS PRESENTADORES

Por segundo año consecutivo, se optó que el Oscar no tenga un maestro de ceremonias. Así, en las últimas semanas, se ha desplegado una gran lista de celebridades que presentarán las nominaciones.

Entre ellos destacan: Óscar Isaac, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Chris Rock, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Gal Gadot, Salma Hayek, Regina King, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

Por otro lado, la categoría reina a Mejor Película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".