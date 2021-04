En la edición 2021 de los premios Oscar, las plataformas de streaming Netflix y Prime Video lideran las nominaciones con 16 y 12 menciones, respectivamente, en un año marcado por la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Composición

En la edición 2021 de los premios Oscar, las plataformas de streaming Netflix y Amazon Prime Video lideran las nominaciones con 16 y 12 menciones, respectivamente, en un año marcado por la pandemia de la COVID-19 y en el que la Academia de Hollywood permitió la admisión de películas que no pasaron por las salas de cine y se estrenaron directamente en el streaming, pero que debían tener planeado un estreno “tradicional”.

La relación entre el cine "tradicional" y las plataformas de streaming ha sido un poco tensa desde hace algún tiempo: en febrero pasado, por ejemplo, el cineasta Martin Scorsese cuestionó el papel de las plataformas on demand frente a la creación y consumo del cine.

“Por un lado, esto ha sido bueno para los cineastas, incluido yo mismo. Por otro lado, ha creado una situación en la que todo se presenta al espectro en igualdad de condiciones, lo que suena democrático, pero no lo es. […] Si los algoritmos sugieren más visionados en función de lo que ya has visto y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?”, escribió en un ensayo publicado por la revista Harper’s en homenaje a Federico Fellini.

Scorsese se enfrentó a un Hollywood que no veía con buenos ojos a producciones de streaming: en 2019, su cinta “El irlandés”, nominada a 10 categorías, se fue con las manos vacías de los premios Oscar de ese año.

¿Qué significan para Hollywood, en este año, las numerosas nominaciones de las plataformas de streaming?

Para Alejandra Bernedo, historiadora del arte, especializada en cine, las nominaciones de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y las demás plataformas de streaming significan “un cambio generacional”.

“No hay mejor momento para hablar de la virtualidad que este. Si es que el cine ha podido seguir viéndose en todas partes durante todo este año ha sido gracias a las plataformas como Netflix, que es ya, prácticamente, una productora con éxito, lo mismo con Amazon con su distribución. Creo que acá se sienta un camino que se había venido discutiendo, que con ‘Roma’ (de Alfonso Cuarón) se puso en relieve porque hizo esta gran estrategia de ‘es de Netflix, pero la vamos a estrenar un mes, unas semanas para que pueda ser nominada’. Ahora, el hecho de que permitan nominar a todo tipo de películas sin importar si han sido estrenadas presencialmente o no, nos permite ver eso”, menciona.

Bernedo sostiene que estas nominaciones también hablan de un cambio de visión en lo que significa ver el cine, “porque mucho apego hay a las salas de cine”. “Es verdad. Siempre lo va a haber porque es una experiencia, pero estamos en una nueva realidad y en esta nueva realidad, la virtualidad ha ayudado a que el cine viva”, afirma.

Respecto al cine pospandemia, la crítica se cuestiona cómo se elaborarán las historias sobre el 2020 o 2021. “Creo que hay mucho por ver ahí. Lo que estamos viendo son películas que se han rodado antes y hay algunas que se están rodando, pero ya tenían algo grabado. Creo que el trabajo con las plataformas virtuales va a ser mayor y se va a dejar de marginar la participación que hayan tenido antes como si fuera una especie de muerte al cine. Por el contrario, ha sido la supervivencia del cine”, menciona.

Luis Felipe Alvarado, guionista y director de las carreras de Comunicaciones Audiovisual y Multimedia en Toulouse Lautrec, comenta que si bien antes Hollywood veía con un poco de reticencia a las plataformas de streaming, ahora son “los mejores amigos” porque “no tienen una forma de coexistir el uno sin el otro”.

“Al margen de la plataforma que se vea la película, ya sea en una sala de cine o en una plataforma de streaming, el valor que tiene la película no puede estar, de alguna manera, determinado por el lugar o la forma en la que ve la cinta. Lo políticamente correcto siempre ha primado, por ejemplo, de la calidad de la película. ‘El irlandés’ de Scorsese, que es una obra maestra, fue dejada de lado por películas como ‘Parasite’, que de alguna forma respondió a la forma de contestarle al gobierno de Trump, del que estaba pendiente Hollywood, y por tanto iban a premiar a una película extranjera por encima de lo norteamericano. Todo ese discurso ideológico hollywoodense ni siquiera está proscrito por las plataformas sino, al contrario, está mucho más arraigado que nunca”, menciona.

Alvarado resalta que la pandemia ha contribuido en “voltear la mirada” hacia las plataformas, y es una reacción lógica. “El año pasado no se han abierto las salas de cine en casi ninguna parte del mundo. En la recaudación de taquilla, en el 2020 hubo 2 280 millones a nivel mundial, mientras que en 2019, la taquilla fue 11 400 millones de dólares. Hay una diferencia bastante significativa y todo lo que representa la incursión del streaming, no solo al ver una película sino al inscribirse en la plataforma por usuario es ya de por sí un negocio totalmente aparte”, añade.

“Creo que hay espacio para todo, es como cuando apareció la TV y decían que la radio moriría, pero está lejos de morir, lo mismo con el cable y la televisión tradicional. Los consumos y el público están determinando algún tipo de nuevas conductas que no se habían visto antes: por ejemplo, ver una película en un celular. No solo implica un nuevo formato, sino que además el público joven se adapta y condiciona la forma de producir”, sostiene.

Por su parte, la crítica de cine Leny Fernández menciona que las nominaciones de las plataformas de streaming no significa que Hollywood esté abriéndole las puertas a las cintas de Netflix o Amazon Prime Video, sino “es una respuesta a la coyuntura”.

“Es simplemente entender el signo de los tiempos. Estas plataformas han ganado cada vez más terreno y más poder. La pandemia ha hecho que se vuelvan aún más poderosas de lo que eran. Entonces, yo creo que era absurdo imponer el estreno en cines para que puedan ser nominadas porque de lo contrario no hubiésemos tenido ninguna o casi ninguna candidata para el Oscar. Creo que es un poco entrar en la realidad”, finaliza.

Este domingo 25 de abril se llevará a cabo la gala de los Oscar 2021, ceremonia que, al igual que otros premios, se ha visto marcada por la pandemia de la COVID-19 y que tendrá una gala presencial, solo con los nominados, sus acompañantes y los presentadores, que será transmitida desde Los Ángeles, Londres y París. En el Perú, se podrá ver desde las 7 p.m. “Mank”, "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Nomadland", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7” son las cintas con más nominaciones de la noche.