Al Pacino, Francis Ford Coppola y Robert De Niro durante el homenaje de "El Padrino" en los Oscar 2022 | Fuente: AFP/ 2022 Getty Images | Fotógrafo: NEILSON BARNARD

La Academia de Hollywood rindió homenaje al clásico "El Padrino" por su 50 aniversario, en un evento que contó con la presencia de los actores Robert De Niro, Al Pacino y el director Francis Ford Coppola, quien hace unos días recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante el breve acto de honor, el director de Coppola ofreció un discurso en el que agradeció a todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto cinematográfico, el cual ha obtenido 29 nominaciones y nueve estatuillas doradas.

"Momentos así deben ser sinceros y breves. Estoy muy agradecido de tener a dos amigos maravillosos que vinieron aquí a ayudarme y celebrar con ustedes", dijo el cineasta al inicio de su discurso.

"Este proyecto que iniciamos hace 50 años fue una colaboración extraordinaria con muchas leyendas, que ni siquiera me puedo tomar el tiempo para enlistarlos, pero ustedes los conocen bien", agregó Copolla antes de agradecer especialmente a dos personas.

"Quiero agradecer a dos personas desde el fondo de mi corazón, uno es un colaborador, a quien le he agradecido muchas veces en el nombre de el Padrino: Mario Puzo. El otros, que sé que nunca he agradecido, pero llegó el momento de hacerlo, porque su participación hizo posible esta película: Robert Adams", finalizó Francis Ford Coppola para cerrar con un: "Estamos con Ucrania".

EL REGRESO DE LOS OSCAR

La edición 94 de los Oscar volvieron a la 'normalidad' tras los condicionantes de la pandemia. El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama, albergó unos premios marcados por el liderazgo de "The Power of the Dog", de Jane Campion, con doce nominaciones.

Dentro del auditorio, esperaron, como antes de la pandemia, más de 3.000 personas para conocer el veredicto de los casi 8.000 miembros de la Academia con derecho a voto.

Hasta 5.000 trabajadores se han esforzado en el último mes para garantizar que todo salga según lo previsto en esta edición donde la música jugará un rol fundamental.

Artistas como Beyoncé, Billie Eilish and Finneas, Reba McEntire o Sebastián Yatra, nominados por interpretar o componer las canciones de distintas producciones de este curso, mostraron su emoción por presentar su música a los asistentes del teatro Dolby.

